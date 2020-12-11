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Возвращение Локи: в сети появился трейлер сериала с Томом Хиддлстоном (видео)

Возвращение Локи: в сети появился трейлер сериала с Томом Хиддлстоном (видео)
Обновлено 15:36 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

Студия Marvel опубликовала трейлер сериала "Локи".

Главную роль в нем сыграет Том Хиддлстон, который играл Локи в предыдущих фильмах киновселенной - "Мстители" и "Тор". Также в сериале задействованы актеры Оуэн Уилсон, Гугу Мбата-Роу, Софи Ди Мартино и Ричард Грант.

События в сериале будут происходить после истории фильма "Мстители: Завершение". Изменчивый злодей Локи вернется к образу Бога коварства. На этот раз он будет главным персонажем истории.

Срежиссировала проект Кейт Херрон, известна своей работой над сериалом "Половое воспитание".

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Выход "Локи" запланирован на весну 2021 года на сервисе Disney+. Известно, что лента будет состоять из 6 эпизодов.

Ранее сообщалось, что сьемки нового фильма о Черной Пантере должны начаться в июле следующего года.

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Все по теме:

Дисней, Marvel, Сериалы, Трейлеры, Том Хиддлстон, Локи.

Автор:

Телеграф
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