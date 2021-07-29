"Круиз по джунглям" с Дуэйном Джонсоном и новый боевик с Кейт Бекинсейл: киноновинки недели (видео)

В украинском прокате в четверг, 29 июля, стартуют новые киноновинки. На этой неделе выходит долгожданная премьера от киностудии Disney - комедия "Круиз в джунглях" с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант в главных ролях. Также состоялся выход нового боевика со звездой "Другого мира" Кейт Бекинсейл - "Красотка на драйве". Отметим еще тройку фильмов-ужасов, готовых как следует пощекотать зрителям нервы - "Демоник", "Время" "Поиграй со мной".

Круиз по джунглям (Jungle Cruise)

Начало XX века. Капитан речного судна Фрэнк привлекает семейство Гоутонов - ученую Лили и ее брата Макгрегора присоединиться к экспедиции по джунглях в поисках таинственного дерева жизни, которое, по их мнению, имеет невероятные целебные свойства. Троице предстоит встретиться с опасными хищниками и соперничать с подобной экспедицией из Германии.

В ролях: Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Джесси Племонс, Пол Джаматти, Эдгар Рамирез, Джек Уайтхолл, Энди Найман, Вероника Фалькон, Рафаэль Алехандро, Дэни Ровира и другие.

Режиссер: Жауме Кольет-Серра.

Время (Old)

Семья отправляется в отпуск на тропический остров, где они находят уединенный пляж - и через какое-то время понимают, что они начинают мгновенно взрослеть. Герои пытаются выбраться из этого острова, остановить стремительное старение и разгадать необъяснимые происходящие события.

В ролях: Гаэль Гарсиа Берналь, Элайза Сканлен, Томасин МакКензи, Эбби Ли Кершоу, Руфус Сьюэлл, Эмбет Дэвидц, Алекс Вулф, Кен Люн, Вики Крипс, Иман Эллиотт и другие.

Режиссер: М. Найт Шьямалан.

Красотка на драйве (Jolt)

Хрупкая красавица Линди работает вышибалой, а частые вспышки гнева и ярости лишают девушку контроля над собой. Чтобы справиться с раздражением Линда носит необычное изобретение: жилет, который посылает ей удары тока, если уровень ее гнева превышает определенную отметку. Но когда ее любимого убивает неизвестный, Линда отказывается от самоконтроля и мстит за его смерть.

В ролях: Кейт Бекинсейл, Бобби Каннавале, Стенли Туччи, Джай Кортни, Лаверн Кокс, Дэвид Брэдли, Кристиан Брассингтон, Лили Рич, Ори Феффер и другие.

Режиссер: Таня Уэкслер.

Неудачный трах, или Безумное порно (Bad Luck Banging Or Loony Porn)

Победитель Берлинале-2021. Главная героиня - школьная учительница Эми, обнаруживает, что ее карьера и репутация находятся под угрозой после того, как в Интернет просочилась домашняя запись любовных утех. Теперь на учительницу ждет слава, но немного не такая, о которой она бы могла мечтать.

В ролях: Катя Паскарю, Клаудия Иеремия, Олимпия Малаи, Никодим Унгуряну, Александру Поточан, Анди Васлуяну, Габриел Спахиу и другие.

Режиссер: Раду Жуде.

Похититель женщин (Women)

Детектив провинциального американского городка берется за расследование серии таинственных похищений и убийств. Жертвами становятся юные симпатичные девушки с совершенно разными интересами и образом жизни. Но объединяет их одно - они студентки в группе по социологии у одного профессора из престижного колледжа.

В ролях: Анна Элизабет, Анна Мари Доббинс, Кайли Дельре, Энтони Дель Негро, Денис Госсетт, Адам Дорси, Синди Хоган, Хезер Фусари и другие.

Режиссер: Антон Сигурдссон.

Демоник (Demonic)

В эпоху цифровизации орден экзорцистов сражается с демонами с помощью современных технологий, а не молитв. Специальное устройство создает проекции в сознании других людей и служители церкви отлавливают бесов из человеческих душ. Главной героине предстоит заглянуть в разум своей матери, которая обвиняется в совершении убийства более 20 человек.

В ролях: Карли Поуп, Крис Мартин, Натали Болтт, Майкл Роджерс, Андреа Агур и другие.

Режиссер: Нил Бломкамп.

Чунгкингский экспресс (Chung Hing sam lam)

Два перекликающихся сюжета, которые развиваются вокруг закусочной в торговом районе Гонконга. Первый - полицейский, страдающий от разрыва с любимой, но внезапно влюбившийся в загадочную блондинку с неизвестным прошлым. Герой второго сюжета - тоже полицейский, который недавно пережил расставание, а сейчас подозревает, что кто-то появляется в доме, когда его нет.

В ролях: Бриджит Линь, Тони Люн Чу Вай, Фэй Вон, Такеши Канеширо, Валери Чоу, Чен Цзиньцюань, Ли-на Кван, Жиминг Хуанг, Лианг Жен и другие.

Режиссер: Вонг Кар-Вай.

Поиграй со мной (Juega Conmigo)

Молодая и неопытная няня соглашается поработать, присмотрев за двумя проблемными детьми. Когда она впервые остается одна с детьми, они становятся жертвами дьявола, одержимого детскими играми.

В ролях: Лиз Дьеппа, Эмилио Бельтран, Эрик Израэль Консуэло, Росио Гарсиа, Октавио Инохоса, Пабло Гиса Кёстингер и другие.

Режиссер: Адриан Гарсиа Больяно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что B&H Film Distribution Company выложили новый трейлер фантастического фильма "Охотники за привидениями: С того света", в котором сыграл сам Билл Мюррей.