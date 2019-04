Пулитцеровская премия 2019: список победителей

Новости культуры: В США объявили лауреатов Пулитцеровской премии 2019 года.

Награды присуждали в 22 номинациях в сфере журналистики, литературы, театра, музыки. Также было две специальные награды.

Газета Sun Sentinel стала лучшей в номинации "За служение обществу". Журналисты издания выпустили цикл разоблачительных материалов со стороны сотрудников школы и правоохранительных органов во время стрельбы в школе Марджори Стоунман Дуглас.

Журналистов The Wall Street Journal наградили в категории "Национальный репортаж". За раскрытие секретных выплат президента Трампа двум женщинам во время его кампании, чтобы те не разглашали информацию об интимной связи с ним.

The Wall Street Journal has won a Pulitzer Prize for its reporting on the hush money payments that Trump made to Stormy Daniels. https://t.co/PfXiS1rfML — Kyle Griffin (@kylegriffin1) 15 апреля 2019 г.

А их коллег из Los Angeles Times отметили в номинации "Отчет о расследовании". За репортажи о гинекологе из Университета Южной Калифорнии, обвиняемом в нарушении сотен молодых женщин в течение более четверти века.

В "Международном репортаже" лауреатами премии стало агентство Reuters, которое уделило много внимания разоблачению воинских частей и жителей буддийских деревень, ответственных за систематическое изгнание и убийство мусульман-рохинджа из Мьянмы, за смелое освещение, которое поместило репортеров в тюрьму. Также в этой номинации отмечено Associated Press, которое в течение года рассказывали о зверствах войны в Йемене, включая кражу продовольственной помощи, размещение детей-солдат и пытки заключенных.

Еще раз Reuters отметили в номинации "Освещение сенсационной новости в фото". За яркие и поразительные визуальные повествования о мигрантах из Центральной и Южной Америки, которые пытались попасть в Штаты.

A team of 11 Reuters photographers has won a Pulitzer Prize in breaking news photography for images of migrants journeying to the U.S. border. See the photos: https://t.co/sr0N3jXP7J pic.twitter.com/qBzg6WfOYg — Reuters Pictures (@reuterspictures) 15 апреля 2019 г.

Журналист The Washington Post Лоренцо Тугноли победил в номинации "Особая фотография" за "блестящий фоторепортаж о трагическом голоде в Йемене, показанный через образы, в которых красота и спокойствие переплетаются с разрухой".

The New York Times наградили в категории "Объяснительный репортаж". За исчерпывающее 18-месячное расследование финансов президента Дональда Трампа, которое развенчало его заявления о собственном богатстве и выявило бизнес-империю, пронизанную уклонениями от налогов.

В категории "Местный репортаж" отметили издание The Advocate за материалы о судебных недостатках штата Луизиана, где обвиняемых могут отправлять обвиняемых в тюрьму без единого мнения присяжных о виновности обвиняемого.

Лучшим в категории "Освещении экстренных новостей" стало издание Pittsburgh Post-Gazette, которое освещало стрельбу в мечетях новозеландского Крайстчерча.

The Pittsburgh Post-Gazette has won the Pulitzer Prize for Breaking News Reporting for its Tree of Life coverage. https://t.co/YLSGBp0a6S pic.twitter.com/5VqEm7YEad — Pittsburgh Post-Gazette (@PittsburghPG) 15 апреля 2019 г.

Премии в области литературы получили: Ричард Пауэрс за гениально структурированный роман "Верхний ярус", историк Дэвид Блайт за биографическое произведение "Фредерик Дуглас Пророк свободы", поэт Форрест Гандер за сборник стихов "Быть с" - коллекция элегий, которые борются с внезапной потерей и трудностями выражения скорби и тоски по усопшим.

В категории "Музыка" – Эллен Рид за оперу Prism. Смелая новая оперная работа, в которой используются сложные вокальные тексты и поразительные инструментальные тембры.

"Специальные награды" присудили умершей певице Арете Франклин (за вклад в американскую культуру) и Мэрилендской газете The Capital Gazette, которая не остановила работу после нападения на редакцию вооруженного мужчины.