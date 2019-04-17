"Он не был пьян": Стали известны детали госпитализации Дмитрия Быкова

Новости культуры: Быкову так долго не оказывали помощь, потому что бортпроводники решили, что писатель пьян.

Известному российскому писателю Дмитрию Быкову длительное время не оказывали медицинскую помощь, потому что решили, что он находится в нетрезвом состоянии.

Писателю стало плохо еще на подлете к Уфе.

"Сигнал о помощи поступил с борта лайнера вчера в 12:33. Но приземлился он только через полчаса - там его ждала машина скорой помощи. Потом публициста передали врачам, в 13:13 его забрала машина скорой. Получается, Быкову не оказывали помощь почти 40 минут. К врачам он попал в возбужденном состоянии, размахивая руками", - говорится в сообщении.

"Командир судна подумал, что он выпил, и решил долететь без остановок. На борту оказался медик - он посоветовал дать Быкову кислородную маску. Перед посадкой писателю стало совсем плохо - он встал с кресла и просто лег в проходе", - добавили в Mash.

Ранее мы сообщали, что в Уфе известный российский писатель Дмитрий Быков впал в кому - у него отек мозга.