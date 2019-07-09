Стинг не сможет выступить на джаз-фесте в Бельгии из-за состояния здоровья

Новости культуры: Стинг отменил выступление из-за проблем со здоровьем.

Британский певец Стинг не сможет выступить на джазовом фестивале в Бельгии из-за своего состояния здоровья. Об этом стало известно в понедельник из сообщения, опубликованного в Twitter музыканта, передает УНН.

"Мы с сожалением сообщаем вам, что выступление Стинга на джазовом фестивале в Генте (Бельгия) сегодня вечером должно быть отменено по рекомендации врача. Информация о возвращении билетов будет в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Стинг — автор текстов, певец, актер и общественный деятель. Его карьера началась в 1977 году в рок-группе The Police, собранной им вместе со Стюартом Коупландом и Энди Саммерсом, на счету коллектива пять альбомов, шесть премий Grammy и место в Зале славы рок-н-ролла.

В 1985 году Стинг начал также сольную карьеру, которая принесла ему 10 наград Grammy, две статуэтки Brit Awards, "Золотой глобус", премию Emmy и три номинации на премию "Оскар". С учетом работы в группе музыкант продал более 100 млн копий альбомов.