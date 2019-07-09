Скачать
Вторник, 09.07.2019
ЕС продолжит поддерживать Украину в борьбе с дезинформацией и киберугрозами
ЕС продолжит поддерживать Украину в борьбе с дезинформацией и киберугрозами
Зеленский: Нам нужно перезагрузить всю антикоррупционную систему
Зеленский: Нам нужно перезагрузить всю антикоррупционную систему
Федерер хочет сделать паузу после Уимблдона
Федерер хочет сделать паузу после Уимблдона
Приметы и обряды на 9 июля - День Давида Солунского (Земляничкика)
Приметы и обряды на 9 июля - День Давида Солунского (Земляничкика)

Стинг не сможет выступить на джаз-фесте в Бельгии из-за состояния здоровья

Стинг не сможет выступить на джаз-фесте в Бельгии из-за состояния здоровья
06:35 Сегодня Телеграф УНН

Новости культуры: Стинг отменил выступление из-за проблем со здоровьем.

Британский певец Стинг не сможет выступить на джазовом фестивале в Бельгии из-за своего состояния здоровья. Об этом стало известно в понедельник из сообщения, опубликованного в Twitter музыканта, передает УНН.

"Мы с сожалением сообщаем вам, что выступление Стинга на джазовом фестивале в Генте (Бельгия) сегодня вечером должно быть отменено по рекомендации врача. Информация о возвращении билетов будет в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Стинг — автор текстов, певец, актер и общественный деятель. Его карьера началась в 1977 году в рок-группе The Police, собранной им вместе со Стюартом Коупландом и Энди Саммерсом, на счету коллектива пять альбомов, шесть премий Grammy и место в Зале славы рок-н-ролла.

Стиви Уандер отменил ближайшие концерты: причина

В 1985 году Стинг начал также сольную карьеру, которая принесла ему 10 наград Grammy, две статуэтки Brit Awards, "Золотой глобус", премию Emmy и три номинации на премию "Оскар". С учетом работы в группе музыкант продал более 100 млн копий альбомов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бельгия, Стинг, Певец, Гент.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пять ключевых тезисов Зеленского на саммите "Украина-ЕС"
02 Зеленский назвал условие снятие экономической блокады с Донбасса
03 СМИ: 52-летняя Николь Кидман снова станет мамой
04 Климкин предупредил о манере Путина вести переговоры
05 Бесценный набор витаминов: названа самая полезная зелень для здоровья
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СВПД: Трамп поговорил с Макроном о ситуации в Иране
СВПД: Трамп поговорил с Макроном о ситуации в Иране
ПА ОБСЕ настаивает на выводе российских войск из Молдовы
ПА ОБСЕ настаивает на выводе российских войск из Молдовы
АЧС вернулась в Украину
АЧС вернулась в Украину
Оптимальные виды физических упражнений для пожилых людей
Оптимальные виды физических упражнений для пожилых людей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь