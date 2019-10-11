Певица Дженнифер Лопес презентовала новую песню "Baila Conmigo"

50-летняя знаменитая певица Дженнифер Лопес презентовала новую зажигательную латиноамериканскую песню под названием Baila Conmigo.
Видео с треком появилось на ютуб-канале певицы 11 октября. Название песни Baila Conmigo с испанского переводится "Танцуй со мной".
Для премьеры новой песни звезда выбрала для обложки смелое фото, которое сделал фотограф Стивен Гомиллион.
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Yup we did that !!! @jlo #bailaconmigo #jlo #nowplaying all platforms
Так, на фото Джей Ло позирует почти обнаженной, демонстрируя спортивное тело.
Напомним, американская панк-рок-группа Green Day, выпустившая ранее клип на песню Father of All из предстоящего альбома, презентовала новую песню - Fire, Ready, Aim.