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Среда, 06.11.2019
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Ранее неизданная песня Джорджа Майкла прозвучит в фильме "Рождество на двоих" (Видео)

Ранее неизданная песня Джорджа Майкла прозвучит в фильме "Рождество на двоих" (Видео)
17:48 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Опубликована неизданная песня Джорджа Майкла, которая войдет в саундтрек фильма "Рождество на двоих".

В сети появилась неизданная композиция Джорджа Майкла This Is How (We Want You To Get High), которая войдет в саундтрек фильма "Рождество на двоих" с Эмилией Кларк ("Игра престолов") в главной роли.

Песня была написана Майклом совместно с Джеймсом Джекманом и записана в 2015 году.

Сюжет картины вдохновлен музыкой Майкла, а ее оригинальное название (Last Christmas) взято из его песни. В саундтрек также войдут хорошо известные хиты музыканта, включая Faith, Freedom и Last Christmas.

Эмилия Кларк появилась в трейлере фильма "Рождество на двоих" (Видео)

Фильм "Счастливого рождества" режиссера Пола Фига выйдет в украинский прокат 19 декабря. Кроме Эмилии Кларк, в романтической комедии также сыграли Эмма Томпсон, Мишель Йео и Генри Голдинг.

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Все по теме:

Музыка, Джордж Майкл, Песня, Трек, Рождество на двоих, Сундтрек, Счастливого рождества.
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