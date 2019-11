Ранее неизданная песня Джорджа Майкла прозвучит в фильме "Рождество на двоих" (Видео)

Новости культуры:Опубликована неизданная песня Джорджа Майкла, которая войдет в саундтрек фильма "Рождество на двоих".

В сети появилась неизданная композиция Джорджа Майкла This Is How (We Want You To Get High), которая войдет в саундтрек фильма "Рождество на двоих" с Эмилией Кларк ("Игра престолов") в главной роли.

Песня была написана Майклом совместно с Джеймсом Джекманом и записана в 2015 году.

Сюжет картины вдохновлен музыкой Майкла, а ее оригинальное название (Last Christmas) взято из его песни. В саундтрек также войдут хорошо известные хиты музыканта, включая Faith, Freedom и Last Christmas.

Фильм "Счастливого рождества" режиссера Пола Фига выйдет в украинский прокат 19 декабря. Кроме Эмилии Кларк, в романтической комедии также сыграли Эмма Томпсон, Мишель Йео и Генри Голдинг.