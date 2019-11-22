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Пятница, 22.11.2019

Ода древним грекам: группа Latexfauna представила новый трек (Видео)

"Это наша ода древним грекам. По нашему мнению, они были самой крутой цивилизацией на Земле. В то время, когда другие государства строились на принципах тирании и культа царей и фараонов, греки питали культ идей и свободу личности. Их идеи до сих пор являются фундаментальными для жизни здорового общества. Именно они сделали Западный мир - Западным миром", - написали музыканты на своей странице в Facebook. Latexfauna – группа, выступающая в жанре дрим-поп.
112.ua
Фото: facebook.com
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Музыка, Песня, Группа, Трек, Украинская группа, Latexfauna.
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