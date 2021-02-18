"Мы же знали, что рано или поздно какая-нибудь ж*па да наступит", – Фоззи из ТНМК о ковиде, выборе Зеленского и популизме

Первый прообраз группы "Танок на майдані Конґо" (ТНМК), играющей хип-хоп с элементами джаза, рока и фанка, создали 14 июня 1989 года. Тогда Александром Сидоренко ("Фоззи") и Константином Жуйковым была придумана идея группы "Новые Дома" (по названию харьковского исторического района). Но позже идея трансформировалась, как и состав.

Первый по-настоящему серьезный успех пришелпосле победы на двух престижных молодежных фестивалях Украины – "Червона рута" (харьковский финал, 1997) и "Перлини сезону" (1998). В дальнейшем коллектив, в который с 1995 года влился Олег "Фагот" Михайлюта, дважды получил премию "Золотая Жар-птица" как лучший альтернативный проект и Yuna-2017 - за особые достижения в музыке.

О творчестве в период карантина, о чём в глубине души может жалеть Зеленский, о самом популярном клипе, который стал "прекрасным троллингом ваты", "Телеграфу" рассказал Александр "Фоззи" Сидоренко из группы "Танок на майдані Конґо" (ТНМК).

"В Украине в данный исторический момент не ждёшь от государства ничего особенно хорошего"

– Какие планы накрыл карантинный 2020-й?

– Я в данном случае являюсь атипичным респондентом, потому что мои планы были просты – сидеть дома и ждать родов, а потом помогать жене заниматься детьми. Что и произошло. Поэтому в 2020 я и планировал много писать дома. Этим, в принципе, и занимался.

– Известно, что вы оба переболели ковидом. Что почувствовали, когда узнали о заражении? Как сражались с болезнью? Может, есть какой-то личный – не только медикаметозный рецепт?

– Было понимание, что этого, наверное, не избежать, учитывая наш род деятельности – мы же всё-таки не на Луну летаем и не сидим потом на ней. Поэтому я подготовился, много читал об этом. Да и повезло, наверное, что это был коронавирус первого типа. Было тяжело в целом, потому что вся семья сразу заболела, но могло быть и хуже. Знаем людей, которые переболели гораздо тяжелее, поэтому следовал лечебному протоколу и надеялся на лучшее.

– Как оцениваете действия власти в ракурсе борьбы с коронавирусной пандемией, карантинными мерами и так далее?

– Мы живем не в Северной Корее, поэтому есть, с чем сравнивать. Видели, как реагируют другие страны – кто-то лучше, кто-то хуже. Учитывая ситуацию с медициной в Украине, сложно представить, чтобы всё было бы по-другому – чтобы на этом не пытались заработать и не переобувались в воздухе. Житие в Украине в данный исторический момент таково – ты не ждёшь от государства ничего особенно хорошего. Если оно тебе не мешает – это уже хорошо. Если кратко, то "дива не сталося".

– Как относитесь к так называем ковид-диссидентам, которые не верят в пандемию коронавируса, считая, что это некий, условно говоря, "заговор масонов", игры сильных мира сего? Что можно сделать, чтобы переубедить таких ковид-скептиков?

– Так как они представляют угрозу для окружающих, то отношусь негативно. С одной стороны, каждый – кузнец своего оргазма и своей жизни в целом. А с другой – их неверие способствует распространению вируса. Было бы забавно наблюдать за всеми этими теориями заговора, коль не было б печально. Бороться? Наверное, они поймут, только заболев. Хотя люди любят быть правыми, так что после легких форм болезни они всё равно смогут сказать: "Тю, всего-то". Так что поможет только естественный отбор.

"Онлайн-концерты со стороны и выглядят хорошо, но играть их тяжело"

– Что удалось сделать в прошлом году, на что раньше не хватало времени?

– Я, опять-таки, разочарую – у меня в 2020 свободного времени вообще не было. Был занят семейными делами, а в перерывах пытался писать тексты песен, обзоры фильмов, сценарии и прозу. Так что я искренне завидую людям, которые могли лежать на диване, пересматривать любимые сериалы или перепроходить видеоигры. Жаба душит.

– Прошлый год был, мягко говоря, сложным. Но ведь не только плохим. Даже ваша пенсня "Хороший рік/Поганий рік" об этом говорит. Были и позитивные моменты, маленькие и большие радости. Какие лучики света, в творческом и личном плане, были у вас в 2020-м?

– У меня, понятное дело, на первом плане были дети, поэтому для меня этот год – это, прежде всего, период испытаний, связанных именно с ними. По сравнению с этим все остальные моменты как-то проваливаются. Да, было тяжело без концертов, без спорта. Но мы же знали, что рано или поздно какая-нибудь ж*па да наступит – в такое уж время и в таком уж месте мы живем. Я обычно шучу так: сами виноваты, знали, где рождались.

– Корона-кризисный год перекрыл кислород или дал новое дыхание украинским артистам? Почему одни опустили руки, а другие искали новые возможности? Какие удалось найти вам?

– Раньше я бы сослался на один китайский иероглиф, который одновременно означает "кризис" и "возможность", но теперь, к сожалению, я знаю, что это – неправда. Тем не менее кризис – это шанс перестроиться, активизироваться, перезапуститься. Ну, в теории. На практике всё выходит, конечно, по-другому. Мы сосредоточились на записи альбома. Понятно, что сейчас нам придется как-то ужаться с клипами и прочей показухой, но мы по-прежнему можем позволить себе сочинять и записывать песни. То есть заниматься тем, чем и должны жить музыканты. Пока так.

– Как решить в Украине проблему авторских прав?

– Я не специалист в данной отрасли. Из того, что я наблюдаю, можно сделать такой вывод: нельзя выдернуть проблему авторских прав из бесконечного ряда глобальных проблем, существующих в Украине. У нас любые регуляторные органы создаются для того, чтобы люди могли решать вопросы. Что в авторских правах, что в дорожном строительстве, что в борьбе с пандемией. Это так – всего одна чешуйка, рыба ведь не с нее начала гнить.

– Традиционные концерты становятся для артистов всё менее доступными. Есть ли альтернатива? Как можно привлечь многотысячную аудиторию без риска для нее и для себя, и с определенной финансовой выгодой?

– Вот тут не знаю. Может, онлайн-концерты со стороны и выглядят хорошо, но играть их тяжело. Был опыт, мы играли в прошлом году такие. Ты можешь, конечно, делать вид, что тебя неимоверно прет, но без привычного фидбека этого добиться сложно. Что-то наверняка придумается (как в "Швейке": "Никогда так не было, чтобы никак не было"), но пока ничего лучше концерта с живой публикой нет.

"Мне кажется, что в глубине души Владимир Александрович сейчас очень жалеет о своем выборе"

– Известно, что ряд украинских артистов и музыкантов продолжают выступать в РФ во время войны. А украинские телеканалы продают туда свои франшизы. Как оцениваете подобные действия, которые порой оправдывают тем, что "артисты и шоу – вне политики"?

– Я всегда говорю, что всё связано с политикой – и музыка, и спорт. Просто умные люди выдают желаемое публикой за действительное, типа: "я выше всего, я пою о вечной любви". Таких – 95%. Остается 5% по-настоящему блаженных брахманов, которые действительно могут не знать о том, что происходит. Остальные просто лукавят, потому что деньги очень нужны. Маланят – как говорили у нас в Харькове.

– Все популярные артисты выступали и выступают на корпоративах. Кто чаще приглашает теперь?

– Последние годы это в основном it-компании, этот кластер достаточно хорошо себя чувствует. Дай им бог здоровья, кстати…

– Украинский тренд последнего времени – артисты в политике. Как оцениваете это веяние? Почему именно так? Пошли бы сами в политику, в чиновники?

– Нет, там очень мало платят (смеется). Да и это не украинский тренд, скорее, – глобальная волна популизма. Мы об этом сейчас песню, кстати, готовим: "Повстання планети Кардаш’ян". Когда появился интернет, были большие надежды на то, что человечество резко поумнеет, ведь ты можешь за несколько секунд узнать ответ практически на любой вопрос! Но оказалось, что это долго и некайфово, человечество предпочло искать простые и доступные ответы, тоже трехсекундные. В стиле: "взять и поделить". А раз есть спрос, то поступило и предложение. Вообще очень бы хотелось прожить еще сотку лет и прочесть потом какой-нибудь авторитетный лонгрид об эпохе популизма в начале двадцать первого века.

– Как оцениваете деятельность шоумена Зеленского на посту президента? Что удалось, что нет, с вашей точки зрения? Есть ли надежда, что при нем всё еще может измениться к лучшему?

– Мне кажется, что в глубине души Владимир Александрович сейчас очень жалеет о своем выборе. Возвращаясь к предыдущему вопросу – теперь он знает, что у сложных проблем нет ни хороших, ни простых решений. Он бы жизнь свою, как кинопленку, прокрутил бы лет на пять назад. Потому что нам очень повезет, если всё это закончится просто истечением срока каденции.

– Ваш клип "Історія України за 5 хвилин" собрал на данный момент под 3 миллиона просмотров. Как думаете – почему? Не думали сделать еще что-то подобное?

– Суммарно там уже в районе десяти миллионов, потому что это тот редкий случай, когда "смогли в пропаганду". Я этот трек воспринимаю, как прекрасный троллинг ваты. До сих пор кипят. В идеале государство, проанализировав реакцию, могло бы сделать подобный проект популяризации и других школьных предметов. Вот представьте себе занимательную физику или химию в подобной легкой форме. Только занимательную, а не "как обычно". Но то – в идеале.

"Зритель же всегда прав, поэтому пусть смотрит на задницу"

– Дуэты с какими исполнителями особенно запомнились и почему?

– У нас их под тридцать штук, каждый со своей историей. Мне лично вот запомнился тот, в котором я вообще не участвовал (смеется). Фагот как-то улетел в Лондон, а потом под утро пишет, мол, у нас теперь есть дуэт с Apollo 440. Он зашел к ним в гости, а они как раз песню записывают о том, как выпивали с нами в Одессе после совместного тура. И говорят ему – а не хочешь поучаствовать? Так у нас появился трек "Odesa Dub Step".

– Вы на сцене более двух десятков лет. Что помогает гасить конфликты, которые, наверняка, были? В чём секрет долголетия ТНМК?

– Сплюньте три раза! (смеется) Секрет в игле, которая в яйце.

– Какие истории, связанные с вашими песнями, помогают двигаться дальше, становятся тем самым топливом, которое двигает ТНМК?

– Таких историй много, иногда бывает так, что какой-то крошечный коммент на Ютубе в нужный момент может добавить сил. Как-то люди подошли на концерте и рассказали о том, что собирались уезжать в Германию, на ПМЖ. Сели в такси, чтобы уже ехать в аэропорт, а по дороге на радио заиграла наша песня, "Восени" – они развернули такси и решили не уезжать.

– 20 февраля в Киеве, в STEREOPLAZA, ТНМК вместе с биг-бэндом Денниса Аду представят, наконец, эксклюзивную программу Jazzy DeLuxe. Чем необычен проект? Что увидят-услышат зрители-слушатели?

– Тут эксклюзив в квадрате. Мы и так очень редко играем программу "Jazzy" – джазовые обработки наших песен, а тут ещё и целый биг-бэнд. Деннис Аду переписал все аранжировки, мы подготовили премьеры (один трек ждал этого 17 лет). В Киеве Jazzy DeLuxe будет играть впервые, до этого он звучал только на Leopolis Jazz Fest. И вот 20 февраля, с третьей попытки, после двух переносов из-за карантина, мы ее наконец-то презентуем в Киеве. Говорю же – эксклюзив в квадрате!

Билеты на эксклюзивное шоу Jazzy DeLuxe

Олег "Фагот" Михайлюта во время этого интервью был на отдыхе. Но одним вопросом мы "достали" и его.

– Олег, некоторые Ваши фото из соцсетей становятся настоящим фурором. И пляжные, и зимние (окунание в прорубь). Почему СМИ тиражируют подобную информацию куда охотнее, чем – о новых песнях, концертах? Не думали о том, чтобы как-то это использовать для раскрутки, к примеру, новых синглов?

– Вероятно, так происходит потому, что моя "дупа" более интересна сообществу, чем мои песни и вероятно когда-то я таки начну это использовать для рекламы синглов. Потому, что если именно это интересует зрителя, то кто я такой, чтобы это ему не дать. Зритель же всегда прав, поэтому пусть смотрит на задницу.