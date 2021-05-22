Украина в лидерах: ТОП-5 фаворитов букмекеров в финале "Евровидения-2021"

В субботу вечером, 22 мая, ожидается старт финала 65-ого международного песенного конкурса "Евровидение", который в 2021 году состоится в Роттердаме, Нидерланды.

Перед началом первого полуфинала, который состоялся во вторник, 18 мая, представители Украины, группа Go_A с конкурсной песней "Шум", находились на 8 строчке в рейтинге букмекеров. После выступления на следующий день они заняли 4 строчку.

Сейчас Украина продолжает оставаться в лидерах. Так, в пятерку финалистов по оценкам букмекеров входят страны-участницы: Италия, Франция, Мальта, Украина и Швейцария.

Ранее "Телеграф" сообщал, что выступления группы Go_A от Украины и певицы Манижи от России остаются самыми просматриваемыми на YouTube.

Также конкурсная песня Go_A "Шум" лидирует в трендах Spotify.