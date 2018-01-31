Подборка уморительных фото, что доказывают, лучше тщательней выбирать покупки в интернет-магазинах.

Подборка уморительных фото, что доказывают, лучше тщательней выбирать покупки в интернет-магазинах. Интернет-шоппинг всегда подразумевает дольку риска. А доставят ли товар в целостности, обменяют ли его, вдруг что случится и т.д. Независимо от того, сколько глупых фобий мы испытываем на счет интернет-магазинов, все же есть люди, которым "повезло" стать счастливыми обладателями товаров, которые оказались совсем не тем, чего от них ожидали. Конечно, скорее всего некоторые из этих товаров куплены из-за простой невнимательности. Но большинство — подлость, достойная книги рекордов.