Собаки очень умные животные, даже самая глупая собака при правильном подходе учится выполнять новые команды.

Собаки очень умные животные, даже самая глупая собака при правильном подходе учится выполнять новые команды. Собаки так быстро всему учатся, что возможно, в скором времени они даже научатся самостоятельно жить в мире людей. Хозяева постоянно заняты своими делами или находятся не в настроении, чтобы как следует уделить внимание своему питомцу, поэтому эти собаки сами берут в зубы поводок и идут гулять. Предлагаем вашему вниманию смешную коллекцию независимых самостоятельных собак, которые сами себе хозяева. Кому нужны люди? Этим собакам точно нет!