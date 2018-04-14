Иногда искусство может заходить слишком далеко и превращаться в такой абсурд, что за все его нелепостью очень трудно разглядеть нечто высокохудожественное.

Иногда искусство может заходить слишком далеко и превращаться в такой абсурд, что за все его нелепостью очень трудно разглядеть нечто высокохудожественное. Каждая из этих статуй напоминает плод фантазии психически больного человека, но, тем не менее, они «украшают» улицы и площади городов мира. Мы не знаем для чего, и кому это было нужно, но с этими статуями жить на Земле становится немного веселее.