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Вторник, 15.01.2019
Грациозные и смешные: как животные разных видов плавают
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Грациозные и смешные: как животные разных видов плавают

Слонов, поливающих из хобота всех окружающих, вы, разумеется, видели. Если не в живой природе, так в видеофильме точно. И конечно, знаете, как выглядит чаще всего бегемот: две дырочки, торчащие из болота. Древние римляне называли гиппопотамов водяными лошадьми не просто так: те в состоянии проплыть под водой несколько десятков километров, лишь периодически выныривая. Толстая шкура защищает их от обезвоживания, а вот от долгого пребывания на суше кожа трескается.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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