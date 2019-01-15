Грациозные и смешные: как животные разных видов плавают Слонов, поливающих из хобота всех окружающих, вы, разумеется, видели. Если не в живой природе, так в видеофильме точно. И конечно, знаете, как выглядит чаще всего бегемот: две дырочки, торчащие из болота. Древние римляне называли гиппопотамов водяными лошадьми не просто так: те в состоянии проплыть под водой несколько десятков километров, лишь периодически выныривая. Толстая шкура защищает их от обезвоживания, а вот от долгого пребывания на суше кожа трескается.