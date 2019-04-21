Бюджетный косплей: нелепые наряды знаменитостей с подручных средств Кажется, мастерам бюджетного косплея — Ануче "Cha" Сэнгчарту, Бенъяпхорн "Сине" Четсадакан и Смешному Тохибу — придется потесниться! На сцену выходит 9-летняя австралийка по имени Райли (Riley)! Девочка воссоздает нелепые наряды знаменитостей, используя обычные предметы домашнего обихода, и делает это мастерски! От Ники Минаж и Ванессы Мо до Эммы Стоун и Рианны, она не боится никаких громких имен! И если в Интернете есть фотография какой-нибудь знаменитости, одетой во что-то нелепое, то, скорее всего, Райли уже придумывает, как ее спародировать!