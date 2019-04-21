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Воскресенье, 21.04.2019
Уморительно: забавные комиксы о жизненных проблемах, знакомых каждому
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Уморительно: забавные комиксы о жизненных проблемах, знакомых каждому

"Салют! Это Дантес! Я рисую простые, но жизненные комиксы, в которых каждый узнает себя. Наслаждайтесь!" - такими строчками приветствует нас Instagram-аккаунт художника под псевдонимом, как вы уже могли догадаться, Дантес. И нам действительно нечего добавить: его работы - это забавные комиксы на злобу дня, но с добрым юмором. Дантес легко и иронично иллюстрирует проблемы, с которыми не раз и не два сталкивался любой. То, что нужно, чтобы отдохнуть от стрессов и улыбнуться!
twizz.ru
Фото: pixabay
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Комиксы, Instagram, Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Творчество, Радость, Веселье, Умора, Прикол, Хохот.
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