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Пятница, 19.07.2019
Молодая мама рисует смешные комиксы о своей жизни
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Молодая мама рисует смешные комиксы о своей жизни

Одеть и раздеть ребёнка после прогулки, накормить его, приготовить обед, ответить на звонки и сообщения, посмеяться над этими ситуациями в комиксах и при этом не сойти с ума — такое под силу только немногим молодым мамам, и Настя — одна из них. Обо всех смешных и не очень трудностях материнства девушка рассказывает в своих рисунках, и их сюжеты кольнут всех родителей в самое сердечко!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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