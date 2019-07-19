Молодая мама рисует смешные комиксы о своей жизни Одеть и раздеть ребёнка после прогулки, накормить его, приготовить обед, ответить на звонки и сообщения, посмеяться над этими ситуациями в комиксах и при этом не сойти с ума — такое под силу только немногим молодым мамам, и Настя — одна из них. Обо всех смешных и не очень трудностях материнства девушка рассказывает в своих рисунках, и их сюжеты кольнут всех родителей в самое сердечко!