"Пиар не удался!": Стала известна судьба бюллетеней с опроса Зеленского после выборов. Фото

25 октября в Украине прошли выборы в местные органы самоуправления. Помимо них в тот же день проводился всеукраинский опрос, в котором украинцам предложили ответить на пять вопросов, заданных президентом Владимиром Зеленским.

Уже во время его проведения у граждан возник вопрос о целесообразности этой инициативы, к тому же возникали вопросы к организации опроса.

В понедельник, 9 ноября, в сети появились фотографии дальнейшей судьбы "бюллетеней". Их нашли на одной из свалок.

"Вы интересовались результатами масштабной спецоперации "5 вопросов от президента?". Так вот же они! Ваше мнение важно для нас, оставайтесь на линии", - сказано в сообщении "Страстей".

Данной теме даже посвятили стихи.

Реакция пользователей оказалась неоднозначной:

"Пиар не удался!Как и все остальное!Мозги надо иметь!"

"Голосование по почте гораздо креативнее, вот только специалистов мало, маркетинговые фишки разрабатывать некому, все дороги строят..."

"Это аккуратно сложено для подсчетов".

Как сообщалось ранее, сеть наводнили бесчисленные мемы о поздравлениях Байдена с победой на выборах президента США.