Скачать
Понедельник, 09.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
"Великий день для человечества". Первые испытания вакцины от COVID-19 дали невероятные результаты
"Великий день для человечества". Первые испытания вакцины от COVID-19 дали невероятные результаты
Пандемия COVID-19 несет риск Третьей мировой - генерал армии НАТО
Пандемия COVID-19 несет риск Третьей мировой - генерал армии НАТО
Жесткий карантин и полный локдаун: какие варианты борьбы с COVID-19 есть у Украины
Жесткий карантин и полный локдаун: какие варианты борьбы с COVID-19 есть у Украины
Появились фото и видео задержания виновника трагедии в военной части под Воронежем
Появились фото и видео задержания виновника трагедии в военной части под Воронежем

"Пиар не удался!": Стала известна судьба бюллетеней с опроса Зеленского после выборов. Фото

"Пиар не удался!": Стала известна судьба бюллетеней с опроса Зеленского после выборов. Фото
Обновлено 14:40 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

25 октября в Украине прошли выборы в местные органы самоуправления. Помимо них в тот же день проводился всеукраинский опрос, в котором украинцам предложили ответить на пять вопросов, заданных президентом Владимиром Зеленским. 

Уже во время его проведения у граждан возник вопрос о целесообразности этой инициативы, к тому же возникали вопросы к организации опроса

В понедельник, 9 ноября, в сети появились фотографии дальнейшей судьбы "бюллетеней". Их нашли на одной из свалок. 

"Вы интересовались результатами масштабной спецоперации "5 вопросов от президента?". Так вот же они! Ваше мнение важно для нас, оставайтесь на линии", - сказано в сообщении "Страстей". 

Данной теме даже посвятили стихи. 

Реакция пользователей оказалась неоднозначной:

"Пиар не удался!Как и все остальное!Мозги надо иметь!"

"Голосование по почте гораздо креативнее, вот только специалистов мало, маркетинговые фишки разрабатывать некому, все дороги строят..."

"Это аккуратно сложено для подсчетов".

Как сообщалось ранее, сеть наводнили бесчисленные мемы о поздравлениях Байдена с победой на выборах президента США. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Опрос, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина никогда не добьется успеха в переговорах по Крыму и Донбассу - офицер НАТО
02 Появилось видео избиения в Киеве мужчины, проучившего мотоциклиста-нарушителя
03 Поздравления Байдена с победой на выборах в США породили мемы
04 Азербайджан не остановился на взятии Шуши: что происходит в Карабахе 9 ноября
05 Стало известно, когда и где простятся с Михаилом Жванецким
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Жили с чувством неполноценности&quot;: Азербайджан после взятия Шуши уверенно продвигается в Карабахе
"Жили с чувством неполноценности": Азербайджан после взятия Шуши уверенно продвигается в Карабахе
Симпсоны предсказали и последние выборы в США: свежие приколы про конец президентства Трампа
Симпсоны предсказали и последние выборы в США: свежие приколы про конец президентства Трампа
Генерал рассказал, какое оружие США может передать Украине с приходом Байдена
Генерал рассказал, какое оружие США может передать Украине с приходом Байдена
Гуляйте, работайте и не бурчите: неутешительный прогноз погоды в Украине на неделю
Гуляйте, работайте и не бурчите: неутешительный прогноз погоды в Украине на неделю
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь