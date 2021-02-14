Приколы на День святого Валентина 14 февраля: смешные картинки и мемы

Каждый год 14 февраля наступает День всех влюбленных - самый романтический и нежный праздник. А сколько предложений руки и сердца звучит в этот чудесный праздник... и не сосчитать. Но у каждого из нас разное мнение об этом дне, а количество шуток и смешных картинок от этого не становится меньше!

И все же, что это не просто День всех влюбленных, кем-то назначенный на это дату. Это лишний повод сказать любимым, что мы их искренне любим. А еще это очень большая головная боль... Нужно придумать, что подарить, как поздравить, как устроить романтический вечер и чем удивить свою половинку, а если вы еще и одиноки, то вообще беда. Как раз эта вторая составляющая праздника создает нам много проблем и порождает массу шуток и приколов про 14 февраля.

"Телеграф" собрал в одном месте самые смешные и актуальные картинки и мемы, с которых можно хорошенько посмеяться в Валентинов день.

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