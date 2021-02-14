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Приколы на День святого Валентина 14 февраля: смешные картинки и мемы

Приколы на День святого Валентина 14 февраля: смешные картинки и мемы
Обновлено 12:45 Сегодня Телеграф

Каждый год 14 февраля наступает День всех влюбленных - самый романтический и нежный праздник. А сколько предложений руки и сердца звучит в этот чудесный праздник... и не сосчитать. Но у каждого из нас разное мнение об этом дне, а количество шуток и смешных картинок от этого не становится меньше!

И все же, что это не просто День всех влюбленных, кем-то назначенный на это дату. Это лишний повод сказать любимым, что мы их искренне любим. А еще это очень большая головная боль... Нужно придумать, что подарить, как поздравить, как устроить романтический вечер и чем удивить свою половинку, а если вы еще и одиноки, то вообще беда. Как раз эта вторая составляющая праздника создает нам много проблем и порождает массу шуток и приколов про 14 февраля.

Открытки с Днем святого Валентина 14 февраля

"Телеграф" собрал в одном месте самые смешные и актуальные картинки и мемы, с которых можно хорошенько посмеяться в Валентинов день.

 Приколы

Приколы

Приколы

Приколы

Приколы

Приколы

Приколы

Приколы

Приколы

Приколы

Приколы

Приколы

Приколы

Приколы

Приколы

Приколы

Приколы

Приколы

Приколы

Приколы

Приколы

Приколы

Приколы

Смотрите лучшую подборку фильмов на День святого Валентина по ссылке.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 260

Все по теме:

Картинки, Курьезы, День Святого Валентина, День всех влюбленных, Мемы, Приколы.
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