Вся в белом и с вышивкой: Елена Зеленская на День независимости Украины предстала в утонченном образе (фото)

Первая леди надела рубашку с белой вышивкой в виде колосков с зауженной юбкой.

Стиль жены президента Украины Елены Зеленской часто становится предметом обсуждений в сети. Женщина часто появляется в стильных нарядах на различных мероприятиях. Для празднования Дня независимости Украины жена президента выбрала образ total white.

Образ Зеленской запечатлел фотограф "Телеграфа" Ян Доброносов.

Так, на торжественных мероприятиях 24 августа Елена Зеленская появилась в изысканном белом образе. Первая леди надела рубашку с белой вышивкой в виде колосков с зауженной юбкой. Свой образ она дополнила туфлями на высоких шпильках и аккуратной укладкой. "Изюминкой" аутфита стал белый корсетный пояс.

Напомним, ранее жена Андрея Шевченко оконфузилась с поздравлением ко Дню независимости Украины.

День независимости Украины

День независимости Украины отмечается 24 августа. В этот день в Киеве пройдет военный парад и праздничный концерт. Лучшие поздравления и открытки ко Дню независимости Украины вы найдете в нашем материале.