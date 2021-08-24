Рус

Вся в білому і з вишивкою: Олена Зеленська на День незалежності України з'явилась у витонченому образі (фото)

Автор
О. Броскова
Дата публікації
Читати російською
Автор
22
Вся в білому і з вишивкою: Олена Зеленська на День незалежності України з'явилась у витонченому образі (фото) Новина оновлена 24 серпня 2021, 12:31
Олена Зеленська

Перша леді одягла сорочку з білою вишивкою у вигляді колосків із звуженою спідницею.

Стиль дружини президента України Олени Зеленської часто стає предметом обговорень в мережі. Жінка часто з’являється в стильних нарядах на різних заходах. Для святкування Дня незалежності України дружина президента вибрала образ total white.

Образ Зеленської зобразив фотограф "Телеграфа" Ян Доброносов.

Так, на урочистих заходах 24 серпня Олена Зеленська з’явилася у вишуканому білому образі. Перша леді одягла сорочку з білою вишивкою у вигляді колосків із звуженою спідницею. Свій образ вона доповнила туфлями на високих шпильках і акуратною укладанням. "Родзинкою" аутфіта став білий корсетний пояс.

Нагадаємо, раніше дружина Андрія Шевченка осоромилася з поздоровленням до Дня незалежності України.

День Незалежності України

День незалежності України відзначається 24 серпня. В цей день в Києві пройде військовий парад та святковий концерт. Найкращі привітання та листівки до Дня незалежності України ви знайдете в нашому матеріалі.

Як проходить військовий парад до Дня незалежності (онлайн-трансляція)
Україна
Як проходить військовий парад до Дня незалежності (онлайн-трансляція)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Як проходить військовий парад до Дня незалежності (онлайн-трансляція)
Як проходить військовий парад до Дня незалежності (онлайн-трансляція)
Дата публікації
Категорія
Як Україна відзначає День незалежності: всі подробиці онлайн
Як Україна відзначає День незалежності: всі подробиці онлайн
Дата публікації
Категорія
"Золота жила" для України: що робить українську IT-сферу настільки успішною і чому туди може потрапити буквально кожен
"Золота жила" для України: що робить українську IT-сферу настільки успішною і чому туди може потрапити буквально кожен
Дата публікації
Категорія
Офіційно: Україна отримала обіцяні $2,7 млрд від МВФ
Офіційно: Україна отримала обіцяні $2,7 млрд від МВФ
Дата публікації
Категорія
В Афганістані таліби перейшли у наступ на "партизанський" штат Панджшер
В Афганістані таліби перейшли у наступ на "партизанський" штат Панджшер