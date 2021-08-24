Вся в білому і з вишивкою: Олена Зеленська на День незалежності України з'явилась у витонченому образі (фото)

Перша леді одягла сорочку з білою вишивкою у вигляді колосків із звуженою спідницею.

Стиль дружини президента України Олени Зеленської часто стає предметом обговорень в мережі. Жінка часто з’являється в стильних нарядах на різних заходах. Для святкування Дня незалежності України дружина президента вибрала образ total white.

Образ Зеленської зобразив фотограф "Телеграфа" Ян Доброносов.

Так, на урочистих заходах 24 серпня Олена Зеленська з’явилася у вишуканому білому образі. Перша леді одягла сорочку з білою вишивкою у вигляді колосків із звуженою спідницею. Свій образ вона доповнила туфлями на високих шпильках і акуратною укладанням. "Родзинкою" аутфіта став білий корсетний пояс.

Нагадаємо, раніше дружина Андрія Шевченка осоромилася з поздоровленням до Дня незалежності України.

День Незалежності України

День незалежності України відзначається 24 серпня. В цей день в Києві пройде військовий парад та святковий концерт. Найкращі привітання та листівки до Дня незалежності України ви знайдете в нашому матеріалі.