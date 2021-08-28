Ореховый Спас 2021: картинки и поздравления с праздником
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Красивые картинки и поздравления на Ореховый Спас 2021.
Традиционно 29 августа отмечается третий в череде Спасов, посвященных Христу Спасителю — Ореховый Спас. Празднуют его на следующий день после Успения пресвятой Богородицы — одного из 12-ти крупнейших христианских праздников.
В этот день принято святить в церкви орехи и зерна свежего урожая, а также готовить свежую выпечку с орехами. Рецепты самого вкусного печенья с орехами можно найти на нашем сайте. Также мы публиковали рецепты пирогов и рулетов к Ореховому спасу.
Сегодня же "Телеграф" собрал для вас яркие открытки, картинки и красивые поздравления, которые приятно будет получить от вас вашим близким и друзьям.
Ореховый Спас картинки с праздником
Поздравления с Ореховым Спасом
Наступил светлейший праздник,
Спас Ореховый пришел,
Пост закончился Успенский,
Пусть всем будет хорошо!
Третий спас подарит счастье
И здоровьем одарит,
На закате лета ждет нас
Жизнь без боли и обид.
***
Спас Ореховый нагрянул,
Поздравления принимайте,
Свои души и сердца
Для добра вы раскрывайте.
Пусть Господь дает вам силы,
В жизни пусть вам помогает,
Вера светлая по жизни
Путь всегда пусть освещает.
***
Как скорлупка от ореха
Крепким будет пусть здоровье,
Счастья вам, добра и смеха,
Вместе с искренней любовью!
Спас ореховый стучится,
Открывайте ему двери.
Пусть всё лучшее случится,
Если в Бога сильно верить!
***
Поздравляю с Третьим Спасом,
Из орехов сделаем запасы!
Помолимся образу Нерукотворному,
Святому, чудотворному!
С молитвой проводим лето,
Пусть осень будет теплом согрета,
Пожелаем друг другу счастья,
Пусть минут нас беды и напасти!
***
Ранее "Телеграф" рассказывал, что можно и нельзя делать в Ореховый Спас.
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