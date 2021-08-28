Укр

Ореховый Спас 2021: картинки и поздравления с праздником

Автор
О. Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
48
Ореховый Спас 2021: картинки и поздравления с праздником Новость обновлена 28 августа 2021, 09:07
Поздравления с Ореховым Спасом

Красивые картинки и поздравления на Ореховый Спас 2021.

Традиционно 29 августа отмечается третий в череде Спасов, посвященных Христу Спасителю — Ореховый Спас. Празднуют его на следующий день после Успения пресвятой Богородицы — одного из 12-ти крупнейших христианских праздников.

В этот день принято святить в церкви орехи и зерна свежего урожая, а также готовить свежую выпечку с орехами. Рецепты самого вкусного печенья с орехами можно найти на нашем сайте. Также мы публиковали рецепты пирогов и рулетов к Ореховому спасу.

Сегодня же "Телеграф" собрал для вас яркие открытки, картинки и красивые поздравления, которые приятно будет получить от вас вашим близким и друзьям.

Ореховый Спас картинки с праздником

Поздравления с Ореховым Спасом
Поздравления с Ореховым Спасом
Поздравления с Ореховым Спасом
Поздравления с Ореховым Спасом
Поздравления с Ореховым Спасом
Поздравления с Ореховым Спасом
Поздравления с Ореховым Спасом
Поздравления с Ореховым Спасом
Поздравления с Ореховым Спасом
Поздравления с Ореховым Спасом
Поздравления с Ореховым Спасом
Поздравления с Ореховым Спасом
Поздравления с Ореховым Спасом
Поздравления с Ореховым Спасом
Поздравления с Ореховым Спасом
Поздравления с Ореховым Спасом
Поздравления с Ореховым Спасом
Поздравления с Ореховым Спасом

Поздравления с Ореховым Спасом

Наступил светлейший праздник,

Спас Ореховый пришел,

Пост закончился Успенский,

Пусть всем будет хорошо!

Третий спас подарит счастье

И здоровьем одарит,

На закате лета ждет нас

Жизнь без боли и обид.

***

Спас Ореховый нагрянул,

Поздравления принимайте,

Свои души и сердца

Для добра вы раскрывайте.

Пусть Господь дает вам силы,

В жизни пусть вам помогает,

Вера светлая по жизни

Путь всегда пусть освещает.

***

Как скорлупка от ореха

Крепким будет пусть здоровье,

Счастья вам, добра и смеха,

Вместе с искренней любовью!

Спас ореховый стучится,

Открывайте ему двери.

Пусть всё лучшее случится,

Если в Бога сильно верить!

***

Поздравляю с Третьим Спасом,

Из орехов сделаем запасы!

Помолимся образу Нерукотворному,

Святому, чудотворному!

С молитвой проводим лето,

Пусть осень будет теплом согрета,

Пожелаем друг другу счастья,

Пусть минут нас беды и напасти!

***

Ранее "Телеграф" рассказывал, что можно и нельзя делать в Ореховый Спас.

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