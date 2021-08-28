Горіховий Спас 2021: картинки та привітання зі святом
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Красиві картинки і привітання на Горіховий Спас 2021.
Традиційно 29 серпня відзначається третій в черзі Спасів, присвячених Христу Спасителю — Горіховий Спас. Святкують його на наступний день після Успіння пресвятої Богородиці — одного з 12-ти найбільших християнських свят.
У цей день заведено святити у церкві горіхи і зерна свіжого врожаю, а також готувати свіжу випічку з горіхами. Рецепти найсмачнішого печива з горіхами можна знайти на нашому сайті. Також ми публікували рецепти пирогів і рулетів до Горіхового Спасу.
Сьогодні ж "Телеграф" зібрав для вас яскраві листівки, картинки і красиві привітання, які приємно буде отримати від вас вашим близьким і друзям.
Горіховий Спас картинки зі святом
Привітання з Горіховим Спасом
Останній Спас
Вам горіхів припас!
Давайте хліб спечемо
І в будинок друзів покличемо.
Нехай лунає дитячий сміх,
І всіх нас успіх!
***
Хлібний Спас – це свято для всіх!
Тож нехай вас радість чекає та успіх.
Нехай у вашому домі хліб не закінчується,
Все тільки приємне в житті трапляється,
Завжди лише чекають радісні вісті,
І кожна річ буде на своєму місці!
***
З Третім Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоровʼя вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!
***
З Горіховим Спасом привітати вас хочу,
Хай сонця промінчик в оселю ввійде!
Хай родять горіхи кожного літа,
А лихо й біда вашу хату мине.
***
Раніше "Телеграф" розповідав, що можна і не можна робити в Горіховий Спас.
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