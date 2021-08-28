Горіховий Спас 2021: картинки та привітання зі святом

Красиві картинки і привітання на Горіховий Спас 2021.

Традиційно 29 серпня відзначається третій в черзі Спасів, присвячених Христу Спасителю — Горіховий Спас. Святкують його на наступний день після Успіння пресвятої Богородиці — одного з 12-ти найбільших християнських свят.

У цей день заведено святити у церкві горіхи і зерна свіжого врожаю, а також готувати свіжу випічку з горіхами. Рецепти найсмачнішого печива з горіхами можна знайти на нашому сайті. Також ми публікували рецепти пирогів і рулетів до Горіхового Спасу.

Сьогодні ж "Телеграф" зібрав для вас яскраві листівки, картинки і красиві привітання, які приємно буде отримати від вас вашим близьким і друзям.

Горіховий Спас картинки зі святом

Привітання з Горіховим Спасом

Привітання з Горіховим Спасом

Привітання з Горіховим Спасом

Привітання з Горіховим Спасом

Привітання з Горіховим Спасом

Привітання з Горіховим Спасом

Привітання з Горіховим Спасом

Привітання з Горіховим Спасом

Привітання з Горіховим Спасом

Привітання з Горіховим Спасом

Останній Спас

Вам горіхів припас!

Давайте хліб спечемо

І в будинок друзів покличемо.

Нехай лунає дитячий сміх,

І всіх нас успіх!

***

Хлібний Спас – це свято для всіх!

Тож нехай вас радість чекає та успіх.

Нехай у вашому домі хліб не закінчується,

Все тільки приємне в житті трапляється,

Завжди лише чекають радісні вісті,

І кожна річ буде на своєму місці!

***

З Третім Спасом вітаємо,

Родинного тепла бажаємо.

Нехай буде ясна погода

Для вас в будь-яку пору року.

Здоровʼя вас хай не підводить,

І щастя часто в хату заходить!

***

З Горіховим Спасом привітати вас хочу,

Хай сонця промінчик в оселю ввійде!

Хай родять горіхи кожного літа,

А лихо й біда вашу хату мине.

***

Раніше "Телеграф" розповідав, що можна і не можна робити в Горіховий Спас.