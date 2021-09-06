Укр

"Богиня": новая девушка Тимати Саша Дони показала роскошную фигуру (фото)

Автор
О. Броскова
Дата публикации
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Автор
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Саша Дони Новость обновлена 06 сентября 2021, 11:27
Саша Дони

Девушка является обладательницей тонкой талии и пышной груди.

Новая девушка Тимати, в которой СМИ опознали украинскую модель Сашу Дони, является обладательницей роскошной фигуры. Девушка сейчас отдыхает в Греции. Несмотря на то, что ранее в сети показали, как выглядела Саша Дони до пластики, девушка не стесняется демонстрировать свои формы перед подписчиками.

Свежий снимок Саша Дони опубликовала в своем Инстаграм.

Саша Дони на Миконосе
Саша Дони на Миконосе

На фото Дони позирует в облегающем белом платье-мини, открывающем ее бесконечно длинные ноги. По некоторым данным, рост модели составляет 180 см. Девушка также является обладательницей тонкой талии и пышной груди. На втором фото, где открывается прекрасный вид на греческий остров Миконос, внимание все равно привлекают выдающиеся формы Саши.

Саша Дони обладательница длинных ног
Саша Дони обладательница длинных ног

"Богиня", "Нереально красивая", "Красотка", — хвалят внешность Саши в комментариях.

Тимати и Саша Дони: что известно

Информация о романе Тимати и украинской модели Саши Дони появилась в сети несколько дней назад. Пара сейчас отдыхает на острове Миконос в Греции. Саша Дони — модель и блогер из Киева. В своих соцсетях девушка часто показывает фигуру и публикует откровенные фото.

Экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова уже высмеяла внешность Саши Дони. Шишкова считает Дони своей "дешевой копией".

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