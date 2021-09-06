"Богиня": новая девушка Тимати Саша Дони показала роскошную фигуру (фото)

Девушка является обладательницей тонкой талии и пышной груди.

Новая девушка Тимати, в которой СМИ опознали украинскую модель Сашу Дони, является обладательницей роскошной фигуры. Девушка сейчас отдыхает в Греции. Несмотря на то, что ранее в сети показали, как выглядела Саша Дони до пластики, девушка не стесняется демонстрировать свои формы перед подписчиками.

Свежий снимок Саша Дони опубликовала в своем Инстаграм.

Саша Дони на Миконосе

На фото Дони позирует в облегающем белом платье-мини, открывающем ее бесконечно длинные ноги. По некоторым данным, рост модели составляет 180 см. Девушка также является обладательницей тонкой талии и пышной груди. На втором фото, где открывается прекрасный вид на греческий остров Миконос, внимание все равно привлекают выдающиеся формы Саши.

Саша Дони обладательница длинных ног

"Богиня", "Нереально красивая", "Красотка", — хвалят внешность Саши в комментариях.

Тимати и Саша Дони: что известно

Информация о романе Тимати и украинской модели Саши Дони появилась в сети несколько дней назад. Пара сейчас отдыхает на острове Миконос в Греции. Саша Дони — модель и блогер из Киева. В своих соцсетях девушка часто показывает фигуру и публикует откровенные фото.

Экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова уже высмеяла внешность Саши Дони. Шишкова считает Дони своей "дешевой копией".