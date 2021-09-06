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"Богиня": нова дівчина Тіматі Саша Доні показала розкішну фігуру (фото)

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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Автор
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Саша Доні Новина оновлена 06 вересня 2021, 11:27
Саша Доні

Дівчина має тонку талію і пишні груди.

Нова дівчина Тіматі, в якій ЗМІ впізнали українську модель Сашу Доні, має розкішну фігуру. Дівчина зараз відпочиває в Греції. Попри те, що раніше в мережі показали, як виглядала Саша Доні до пластики, дівчина не соромиться демонструвати свої форми перед дописувачами.

Свіжий знімок Саша Доні опублікувала в своєму Інстаграм.

Саша Доні на Міконосе
Саша Доні на Міконосе

На фото Доні позує в обтислій білій сукні-міні, що відкриває її нескінченно довгі ноги. За деякими даними, зріст моделі становить 180 см. Дівчина також має тонку талію і пишні груди. На другому фото, де відкривається прекрасний вид на грецький острів Міконос, увагу все одно привертають форми Саші.

Саша Доні має довгі ноги
Саша Доні має довгі ноги

"Богиня", "Нереально красива", "Красуня", — хвалять зовнішність Саші в коментарях.

Тіматі і Саша Доні: що відомо

Інформація про роман Тіматі і української моделі Саші Доні з’явилася в мережі кілька днів тому. Пара зараз відпочиває на острові Міконос в Греції. Саша Доні — модель і блогер з Києва. У своїх соцмережах дівчина часто показує фігуру і публікує відверті фото.

Екс-кохана Тіматі Алена Шишкова вже висміяла зовнішність Саші Доні. Шишкова вважає Доні своєї "дешевою копією".

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