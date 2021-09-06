"Богиня": нова дівчина Тіматі Саша Доні показала розкішну фігуру (фото)

Дівчина має тонку талію і пишні груди.

Нова дівчина Тіматі, в якій ЗМІ впізнали українську модель Сашу Доні, має розкішну фігуру. Дівчина зараз відпочиває в Греції. Попри те, що раніше в мережі показали, як виглядала Саша Доні до пластики, дівчина не соромиться демонструвати свої форми перед дописувачами.

Свіжий знімок Саша Доні опублікувала в своєму Інстаграм.

Саша Доні на Міконосе

На фото Доні позує в обтислій білій сукні-міні, що відкриває її нескінченно довгі ноги. За деякими даними, зріст моделі становить 180 см. Дівчина також має тонку талію і пишні груди. На другому фото, де відкривається прекрасний вид на грецький острів Міконос, увагу все одно привертають форми Саші.

Саша Доні має довгі ноги

"Богиня", "Нереально красива", "Красуня", — хвалять зовнішність Саші в коментарях.

Тіматі і Саша Доні: що відомо

Інформація про роман Тіматі і української моделі Саші Доні з’явилася в мережі кілька днів тому. Пара зараз відпочиває на острові Міконос в Греції. Саша Доні — модель і блогер з Києва. У своїх соцмережах дівчина часто показує фігуру і публікує відверті фото.

Екс-кохана Тіматі Алена Шишкова вже висміяла зовнішність Саші Доні. Шишкова вважає Доні своєї "дешевою копією".