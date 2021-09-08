Укр

Сретение Владимирской иконы Богородицы: как правильно молиться и о чем можно просить Божью Матерь

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Владимирская икона Божией Матери Новость обновлена 08 сентября 2021, 13:03
Владимирская икона Божией Матери

Божья Матерь Владимирская помогает каждому верующему, кто обращается к Ней с искренней молитвой.

В среду, 8 сентября, православные христиане и греко-католики празднуют Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, которое посвящено одной из самых почитаемых икон Божьей Матери.

В этот день Пресвятую Богородицу просят о заступничестве от врагов, молят о помощи во время бедствий, и об исцелении от болезней. Молитва, обращенная к Божьей матери, считается одной из самых сильных.

Владимирская икона Божией Матери
Владимирская икона Божией Матери

"Телеграф" собрал молитвы Владимирской иконе Божьей Матери:

  • К кому возопием, Владычице!

К кому прибегнем в горести нашей, аще не к Тебе, Царице Небесная? Кто плач наш и воздыхание приимет, аще не Ты, Пренепорочная, Надеждо христиан и прибежище нам грешным? Кто паче Тебе в милости? Приклони ухо Твое к нам, Владычице, Мати Бога нашего, и не презри требующих Твоея помощи: услыши стенание наше, подкрепи нас грешных, вразуми и научи, Царице Небесная, и не отступи от нас раб Твоих, Владычице, за роптание наше, но буди нам Мати и Заступница, и вручи нас милостивому покрову Сына Твоего, устрой о нас, како угодно будет святей Твоей воли, и приведи нас грешных к тихой и безмятежной жизни, да плачемся о гресех наших, да возрадуемся же с Тобою всегда, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице
Молитва Пресвятой Богородице
  • О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице!

Приими недостойную молитву нашу, и сохрани нас от навета злых человек и от внезапныя смерти, и даруй нам прежде конца покаяние. На моление наше умилосердися, и радость вместо печали даруй. И избави нас, Госпоже, от всякия беды и напасти, скорби и болезни и всякаго зла. И сподоби ны, грешныя рабы Твоя, одесную стати во втором пришествии Сына Твоего, Христа Бога нашего, и наследники быти Царствия Небеснаго и жизни вечныя со всеми святыми в бесконечныя веки веков.

Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице
Молитва Пресвятой Богородице

Ранее "Телеграф" рассказывал об истории праздника День Натальи, который также отмечается 8 сентября, и публиковал поздравительные открытки с Днем ангела Натальи и писал, как правильно молиться в этот день.

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