Стрітення Володимирської ікони Богородиці: як правильно молитися і про що можна просити Божу Матір

Божа Матір Володимирська допомагає кожному віруючому, хто звертається до Неї зі щирою молитвою.

У середу, 8 вересня, православні християни і греко-католики святкують Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці, яке присвячене одній з найбільш шанованих ікон Божої Матері.

У цей день Пресвяту Богородицю просять про заступництво від ворогів, благають про допомогу під час лих, і про зцілення від хвороб. Молитва, звернена до Божої матері, вважається однією з найсильніших.

Володимирська ікона Божої Матері

"Телеграф" зібрав молитви Володимирської ікони Божої Матері:

До кого вдамося, Владичице?

До кого припадемо у скорботі нашій, якщо не до Тебе, Царице Небесна?

Хто плач наш і зітхання прийме, якщо не Ти, Пренепорочна, Надіє християн і Пристановище нам, грішним?

Хто перевершить Тебе у милості?

Прихили слух Твій до нас, Владичице, Мати Бога нашого, і не відкинь тих, що потребують допомоги Твоєї: почуй стогін наш, підкріпи нас, грішних, врозуми і навчи, Царице Небесна, і не відступи від нас, рабів Твоїх, Владичице, за нарікання наше, але будь нам Матір’ю й Заступницею, і передай нас милостивому покрову Сина Твого.

Влаштуй нашу долю, як Сама зволиш, і приведи нас, грішних, до тихого й мирного життя, щоб, оплакуючи гріхи наші, ми раділи з Тобою завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків.

Амінь

Молитва до Пресвятої Богородиці

Пресвята Владичице Богородице!

Богородице Діво‚ радуйся, Благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти в жонах‚ і благословен плід утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Амінь. Під Твою Милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбави нас, Єдина Чиста і Благословена. Преславна Приснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спас задля Тебе душі наші.

Амінь.

Молитва до Пресвятої Богородиці

Раніше "Телеграф" розповідав про історію свята День Наталії, який також відзначається 8 вересня, і публікував вітальні листівки з Днем ангела Наталії та писав, як правильно молитися в цей день.