Укр

Джамала обзавелась земельным участком под Киевом: по соседству Монатик и Дорофеева (фото, видео)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Певица Джамала Новость обновлена 16 сентября 2021, 16:56
Певица Джамала

Певица будет жить в селе Крюковщина, недалеко от столицы

Украинская певица Джамала, которая участвует в популярном шоу "Танці з зірками-2021", приобрела огромный и дорогостоящий земельный участок под Киевом, а именно в селе Крюковщина.

Об этом рассказали журналисты программы "Разоблачение" в эксклюзивном репортаже Новини.LIVE.

38-летняя артистка будет жить с семьей по соседству с Надей Дорофеевой и Владимиром Дантесом, Дмитрием Монатиком, а также Анастасией Приходько и Аленой Шоптенко.

Украинский "Беверли-Хиллз" - село Крюковщина
Украинский "Беверли-Хиллз" - село Крюковщина
Дом Дмитрия Монатика
Дом Дмитрия Монатика
Дом Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса
Дом Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса

Джамала купила участок размером 1200 кв. метров. Согласно выписке из земельного кадастра, певица владеет землей еще с 26 октября 2020 года.

Сведения о субъектах права собственности на земельный участок - Скриншот
Сведения о субъектах права собственности на земельный участок - Скриншот

Пока на территории нет ни ограждений, ни других построек.

Земельный участок Джамалы в селе Крюковщина
Земельный участок Джамалы в селе Крюковщина

Добавим, что сейчас Джамала вместе с семьей проживает в столице, в трехкомнатной квартире площадью 107 кв. метров на 11 этаже, которую ей подарил мэр Владимир Кличко после победы на "Евровидении" в 2016 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце августа у Джамалы исчезли с YouTube все ее музыкальные видео. Причиной этого стал конец 11-летнего сотрудничества певицы с ее продюсером Игорем Тарнопольским.

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