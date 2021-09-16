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Джамала обзавелася земельною ділянкою під Києвом: по сусідству Монатік і Дорофєєва (фото, відео)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Співачка Джамала Новина оновлена 16 вересня 2021, 16:56
Співачка Джамала

Співачка буде жити в селі Крюківщина, недалеко від столиці

Українська співачка Джамала, яка бере участь в популярному шоу "Танці з зірками-2021", придбала величезну і дорогу земельну ділянку під Києвом, а саме в селі Крюківщина.

Про це розповіли журналісти програми "Викриття" в ексклюзивному репортажі Новини.LIVE.

38-річна артистка буде жити з родиною по сусідству з Надею Дорофеєвою і Володимиром Дантесом, Дмитром Монатиком, а також Анастасією Приходько і Оленою Шоптенко.

Український "Беверлі-Хіллз" — село Крюківщина
Український "Беверлі-Хіллз" — село Крюківщина
Дім Дмитра Монатика
Дім Дмитра Монатика
Будинок Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса
Будинок Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса

Джамала купила ділянку розміром 1200 кв. метрів. Відповідно до виписки з земельного кадастру, співачка володіє землею ще з 26 жовтня 2020 року.

Відомості про суб’єктів права власності на земельну ділянку — Скріншот
Відомості про суб’єктів права власності на земельну ділянку — Скріншот

Поки на території немає ні огороджень, ні інших будівель.

Земельна ділянка Джамали в селі Крюківщина
Земельна ділянка Джамали в селі Крюківщина

Додамо, що зараз Джамала разом з сім’єю проживає в столиці, в трикімнатній квартирі площею 107 кв. метрів на 11 поверсі, яку їй подарував мер Володимир Кличко після перемоги на "Євробаченні" в 2016 році.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в кінці серпня у Джамали зникли з YouTube все її музичні відео. Причиною цього став кінець 11-річної співпраці співачки з її продюсером Ігорем Тарнопольським.

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