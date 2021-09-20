Звезда "Топ-модели по-украински" стала одной из участниц "Мисс Украина 2021": что о ней известно

"Телеграф" предлагает поближе "познакомиться" с одной из участниц конкурса красоты "Мисс Украина 2021".

Несмотря на дефицит "натуральных" девушек, с которым столкнулись организаторы конкурса красоты "Мисс Украина 2021", им все же удалось найти 25 красавиц без всяких имплантатов, татуировок, нарощенных волос и ногтей и т.п.

Одной их этих красавиц стала одна из самых ярких участниц шоу "Топ модель по-украински" — Анастасия Рудая. После проекта девушка активно занимается моделингом и принимает участие в различных сьемках и показах.

На своей странице в Инстаграм Настя написала, что даже не ожидала, что попадет даже на кастинг, ведь уже не подходит по возрасту (девушке уже исполнилось 25). Однако в честь 25-летия конкурса красоты, возраст конкурсанток повысили, и у Анастасии получилось пройти в топ-25.

"Ещё одна маленькая мечта из копилочки — done. Пока что я только в топ 25, но это не может меня не радовать, я счастлива и очень благодарна вселенной за такую возможность" — написала Рудая у себя на странице в соцсети.

Что известно об Анастасии Рудой:

Анастасия родом из Одессы, но уже долгое время живет и работает в Киеве. Еще в детстве маленькая Настя поставила себе цель стать моделью, и с того момента упрямо шла к своей цели. Отметим, что прежде чем попасть на шоу "Топ модель по-украински", Рудая несколько раз проваливала отбор. За время участия в проекте девушка завила о себе, как о яркой и экстравагантной участнице.

Анастасия не отрицает, что немного увеличила себе губы.

До 2020 года Рудая своим имиджем "подтверждала" свою фамилию и была "рыжей" бестией, однако девушка решила кардинально изменить внешность и стала блондинкой.

Судя по Инстаграм девушки, она мало в чем себе отказывает, живет насыщенной жизнью, регулярно участвует в профессиональных фотосессиях, катается на яхтах, ходит в клубы и путешествует. Не стесняется она демонстрировать и свое тело.

В 2020 году победительницей конкурса красоты стала Елизавета Ястремская. Девушка достойно представила Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" в Майами и оказалась в ТОП-21 лучших участниц конкурса.