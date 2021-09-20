Зірка "Топ-моделі по-українськи" стала однією з учасниць "Міс Україна 2021": що про неї відомо

"Телеграф" пропонує ближче "познайомитися" з однією з учасниць конкурсу краси "Міс Україна 2021".

Попри дефіцит "натуральних" дівчат, з яким зіткнулися організатори конкурсу краси "Міс Україна 2021", їм все ж вдалося знайти 25 красунь без жодних імплантатів, татуювань, нарощеного волосся і нігтів і т.п.

Однією з цих красунь стала одна з найяскравіших учасниць шоу "Топ-модель по-українськи" — Анастасія Руда. Після проєкту дівчина активно займається моделінгом і бере участь в різних зйомках і показах.

На своїй сторінці в Інстаграм Настя написала, що навіть не очікувала, що потрапить навіть на кастинг, адже вже не підходить за віком (дівчині вже виповнилося 25). Однак на честь 25-річчя конкурсу краси, вік конкурсанток підвищили, і у Анастасії вийшло пройти в топ-25.

"Ще одна маленька мрія з скарбнички — done. Поки що я тільки в топ 25, але це не може мене не радувати, я щаслива і дуже вдячна всесвіту за таку можливість" — написала Руда у себе на сторінці в соцмережі.

Що відомо про Анастасію Руду:

Анастасія родом з Одеси, але вже довгий час живе і працює в Києві.

Ще в дитинстві маленька Настя поставила собі за мету стати моделлю, і з того моменту вперто йшла до своєї мети. Відзначимо, що перш ніж потрапити на шоу "Топ-модель по-українськи", Руда кілька разів провалювала відбір. За час участі в проєкті дівчина завила про себе, як про яскраву і екстравагантну учасницю.

Анастасія не заперечує, що трохи збільшила собі губи.

До 2020 року Руда своїм іміджем "підтверджувала" своє прізвище і була "рудою" бестією, однак дівчина вирішила кардинально змінити зовнішність і стала блондинкою.

Судячи з Інстаграм дівчини, вона мало в чому собі відмовляє, живе насиченим життям, регулярно бере участь в професійних фотосесіях, катається на яхтах, ходить в клуби і подорожує. Не соромиться вона демонструвати і своє тіло.

У 2020 році переможницею конкурсу краси стала Єлизавета Ястремська. Дівчина гідно представила Україну на конкурсі "Міс Всесвіт" в Майамі і виявилася в ТОП-21 кращих учасниць конкурсу.