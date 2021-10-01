Укр

"А голову ты дома не забыл?": лучшие шутки и мемы об учителях

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
31
День учителя 2021 Новость обновлена 01 октября 2021, 13:01
День учителя 2021

Крылатые фразы учителей могут не меняться из поколения в поколение.

Уже в это воскресенье, 3 октября, в Украине отмечают очень важный и нужный праздник — День учителя. Этот праздник отмечается еще с 1994 года. Обычно накануне этого праздника в пятницу в школах проводят открытые уроки, ученики старших классов могут заменить учителя и сами выступить в их роли. Проводят торжественные линейки. В этот день принято поздравлять своих учителей и дарить им цветы и памятные подарки.

"Телеграф" уже публиковал для вас красивые открытки и поздравления первой учительнице и классному руководителю, а теперь мы собрали для вас лучшие шутки и мемы об учителях, ведь их крылатые фразы известны всем.

Мемы и смешные картинки ко Дню учителя

Мемы и смешные картинки ко Дню учителя
Мемы и смешные картинки ко Дню учителя
Мемы и смешные картинки ко Дню учителя
Мемы и смешные картинки ко Дню учителя
Мемы и смешные картинки ко Дню учителя
Мемы и смешные картинки ко Дню учителя
Мемы и смешные картинки ко Дню учителя
Мемы и смешные картинки ко Дню учителя
Мемы и смешные картинки ко Дню учителя
Мемы и смешные картинки ко Дню учителя
Мемы и смешные картинки ко Дню учителя
Мемы и смешные картинки ко Дню учителя

Ранее "Телеграф" рассказывал об истории Дня учителя и традициях в этот день. Напомним, что сегодня, 1 октября, в Украине также отмечают День пожилого человека. Этот день призван обратить особое внимание на проблемы пожилых людей. "Телеграф" собрал для вас поздравительные открытки для бабушек и дедушек, которые им будет приятно получить в этот день.

Теги:
#День учителя #Мемы #Всемирный день учителя
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