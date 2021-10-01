"А голову ти вдома не забув?": найкращі жарти і меми про вчителів
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Крилаті фрази вчителів можуть не змінюватися з покоління в покоління.
Уже цієї неділі, 3 жовтня, в Україні відзначають дуже важливе і потрібне свято — День вчителя. Це свято відзначається ще з 1994 року. Зазвичай напередодні цього свята в п’ятницю в школах проводять відкриті уроки, учні старших класів можуть замінити вчителя і самі виступити в їх ролі. Проводять урочисті лінійки. У цей день прийнято вітати своїх вчителів і дарувати їм квіти і пам’ятні подарунки.
"Телеграф" вже публікував для вас красиві откртикі і привітання першій вчительці і класному керівнику, а тепер ми зібрали для вас найкращі жарти і меми про вчителів, адже з крилаті фрази відомі всім.
Меми та смішні картинки до Дня вчителя
Раніше "Телеграф" розповідав про історію Дня вчителя і традиціях в цей день. Нагадаємо, що сьогодні, 1 жовтня, в Україні також святкують День літньої людини. Цей день покликаний звернути особливу увагу на проблеми літніх людей. "Телеграф" зібрав для вас вітальні листівки для бабусь і дідусів, які їм буде приємно отримати в це свято.
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