"А голову ти вдома не забув?": найкращі жарти і меми про вчителів

Крилаті фрази вчителів можуть не змінюватися з покоління в покоління.

Уже цієї неділі, 3 жовтня, в Україні відзначають дуже важливе і потрібне свято — День вчителя. Це свято відзначається ще з 1994 року. Зазвичай напередодні цього свята в п’ятницю в школах проводять відкриті уроки, учні старших класів можуть замінити вчителя і самі виступити в їх ролі. Проводять урочисті лінійки. У цей день прийнято вітати своїх вчителів і дарувати їм квіти і пам’ятні подарунки.

"Телеграф" вже публікував для вас красиві откртикі і привітання першій вчительці і класному керівнику, а тепер ми зібрали для вас найкращі жарти і меми про вчителів, адже з крилаті фрази відомі всім.

Меми та смішні картинки до Дня вчителя

Меми та смішні картинки до Дня вчителя

Меми та смішні картинки до Дня вчителя

Меми та смішні картинки до Дня вчителя

Меми та смішні картинки до Дня вчителя

Меми та смішні картинки до Дня вчителя

Меми та смішні картинки до Дня вчителя

Раніше "Телеграф" розповідав про історію Дня вчителя і традиціях в цей день. Нагадаємо, що сьогодні, 1 жовтня, в Україні також святкують День літньої людини. Цей день покликаний звернути особливу увагу на проблеми літніх людей. "Телеграф" зібрав для вас вітальні листівки для бабусь і дідусів, які їм буде приємно отримати в це свято.