Укр

"Просто вау": Ксения Мишина засветила обнаженный животик в Инстаграм

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Ксения Мишина Новость обновлена 03 октября 2021, 12:08
Ксения Мишина

Актриса "заворожила" поклонников тонкой талией и идеально плоским животом.

Первая украинская "Холостячка", звезда сериала "Крепостная", актриса Ксения Мишина, которая ранее рассказала в каких отношениях состоит с Алекандром Эллертом после расставания, решила немного пособлазнять своих подписчиков в социальных сетях.

На своей странице в Инстаграм Ксения опубликовала соблазнительный снимок, на котором продемонстрировала свою роскошную фигуру.

Актриса предстала на фото в темных брюках и коротком топе, который подчеркнул пышную грудь Мишиной, а также ее идеально плоский животик и "осиную" талию. Отметим, что Ксения активно занимается спортом и соблюдает диету, и ее "труды" отлично просматриваются на этом фото.

"Satisfaction with…" — подписала фото Ксения, отметив тех, кто помогал ей с этим образом, а также фотографа.

Подписчики Мишиной остались в восторге от сексуальных снимков своей любимицы, о чем говорят множественные положительные отзывы и комментарии.

Напомним, что в июле 2021 года Ксения Мишина и Саша Эллерт объявили о расставании. Однако, в день их годовщины комик поделился романтическим видео с Ксенией, чем очень озадачил фанов их пары.

Позже пару "засекли" в аэропорту, когда те отправлялись на отдых на Кипр. А потом и вовсе вместе пришли на свадьбу актеров Дмитрия Совы и Даши Легейды.

Теги:
#Актриса #Украинская актриса #Холостячка #Ксения Мишина
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