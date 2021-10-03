"Просто вау": Ксенія Мішина засвітила оголений животик в Інстаграм

Актриса "заворожила" шанувальників тонкою талією і ідеально плоским животом.

Перша українська "Холостячка", зірка серіалу" Кріпосна", актриса Ксенія Мішина, яка раніше розповіла в яких стосунках знаходиться з Олекандром Еллертом після розставання, вирішила трохи позваблювати своїх підписників в соціальних мережах.

На своїй сторінці в Інстаграм Ксенія опублікувала спокусливий знімок, на якому продемонструвала свою розкішну фігуру.

Актриса з’явилася на фото в темних штанах і короткому топі, який підкреслив пишні груди Мішиної, а також її ідеально плоский животик і "осину" талію. Відзначимо, що Ксенія активно займається спортом і дотримується дієти, і її "праця" відмінно проглядається на цьому фото.

"Satisfaction with ..." — підписала фото Ксенія, зазначивши тих, хто допомагав їй з цим образом, а також фотографа.

Підписники Мішиної залишилися в захваті від сексуальних знімків своєї улюблениці, про що говорять численні позитивні відгуки і коментарі.

Нагадаємо, що в липні 2021 року Ксенія Мішина і Саша Еллерт оголосили про розставання. Однак, в день їх річниці комік поділився романтичним відео з Ксенією, чим дуже спантеличив фанів їх пари.

Пізніше пару "засікли" в аеропорту, коли ті вирушали на відпочинок на Кіпр. А потім і зовсім разом прийшли на весілля акторів Дмитра Сови і Даші Легейди.