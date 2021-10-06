Илона Гвоздева рассказала, станет ли она постоянным судьей на "Танцах со звездами"

Танцовщица не хочет говорить наверняка, но на данный момент ей хватило одного эфира.

Во время эфира "Танцев со звездами" 3 октября, в кресло приглашенного судьи села победительница сезона 2018 года — танцовщица Илона Гвоздева. В отличие от других приглашенных звезд, хореограф не разбрасывалась десятками и старалась оценивать пары с профессиональной точки зрения.

В эксклюзивном интервью "Телеграфу" Илона Гвоздева рассказала, не возникло у нее желание остаться на проекте в качестве судьи на постоянной основе.

Танцовщица признается, что пока ей "хватило". Однако и на 100% не отказывается, лишь отмечает, что, чтобы сидеть в жюри нужно быть очень внутренне готовым, и быть не такой, какой тебя хотят видеть многие. Более того, никогда всем не угодишь.

"Сложно остаться самой собой в рамах шоу" — говорит Гвоздева.

Помимо этого, Илона считает, что зрителю не нужно, чтобы судьи говорили правду. Они хотят, чтобы их любимую пару только хвалили. Однако, как участница этого же шоу, Гвоздева отмечает, что паре наоборот интереснее всегда услышать какую-то конструктивную и правильную критику.

Напомним, что Илона Гвоздева победила в шоу "Танцы со звездами" в 2018-м году, когда ее партнером был юморист Игорь Ласточкин. Ранее, она участвовала в шоу вместе с комиком Юрием Ткачем, а после своей победы встала в пару с телеведущим Владимиром Остапчуком, а в 2020-м танцевала на проекте с Дмитрием Танковичем.

После своего ухода из шоу Илона неоднократно высказывалась по поводу нового сезона "Танцев со звездами", нередко озвучивая свои замечания и критику.