Ілона Гвоздьова розповіла, чи стане вона постійним суддею на "Танцях з зірками"

Танцівниця не хоче говорити напевно, але поки їй вистачило одного ефіру.

Під час ефіру "Танців з зірками" 3 жовтня, в крісло запрошеного судді сіла переможниця сезону 2018 року — танцівниця Ілона Гвоздьова. На відміну від інших запрошених зірок, хореограф не розкидалась десятками і намагалася оцінювати пари з професійної точки зору.

В ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" Ілона Гвоздьова розповіла, чи не виникло у неї бажання залишитися на проєкті як суддя на постійній основі.

Танцівниця зізнається, що поки їй "вистачило". Однак і на 100% не відмовляється, лише зазначає, що, для того, щоб сидіти в журі потрібно бути дуже внутрішньо готовим, і бути не такою, якою тебе хочуть бачити всі. Більш того, ніколи всім не догодиш.

"Складно залишитися самою собою в рамах шоу" — говорить Гвоздьова.

Крім цього, Ілона вважає, що глядачеві не потрібно, щоб судді говорили правду. Вони хочуть, щоб їх улюблену пару тільки хвалили. Однак, як учасниця цього ж шоу, Гвоздьова зазначає, що парі навпаки цікавіше завжди почути якусь конструктивну і правильну критику.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова перемогла в шоу "Танці з зірками" у 2018-му році, коли її партнером був гуморист Ігор Ласточкін. Раніше, вона брала участь в шоу разом з коміком Юрієм Ткачем, а після своєї перемоги встала в пару з телеведучим Володимиром Остапчуком, а у 2020-му танцювала на проєкті з Дмитром Танковичем.

Після свого відходу з шоу Ілона неодноразово висловлювалася з приводу нового сезону "Танців з зірками", нерідко озвучуючи свої зауваження і критику.