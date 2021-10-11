"Подумал, что был танцором": Грег Чапкис рассказал о работе с Войтенко на "Танцах со звездами"

Сын покойного Григория Чапкиса похвалил танцевальные способности одного из участников шоу

В это воскресенье, 10 октября, на телеканале "1+1" состоялся шестой прямой эфир популярного шоу "Танцы со звездами". Неожиданно для всех пятый сезон проекта покинули любимчики зрителей — пара Лида Ли и Алексей Базела, которые на этой неделе оказались в зоне риска.

Открывал вечер "Танцев" сын легендарного судьи проекта Григория Чапкиса — Грег Чапкис, который прилетел из США, где уже 20 лет живет и работает. Напомним, что в возрасте 91 года Чапкис-старший ушел из жизни в июне 2021 года.

Грег Чапкис поставил номер одной из пар проекта, Константину Войтенко и Роксоланы Маланчук, который посвятили свой фристайл покойному Чапкису.

"Честно говоря, я до сих пор не могу поверить, что это только что произошло, но этот танец было так весело создавать с этой красивой и суперталантливой парой. Сначала я подумал, что Костя Войтенко был танцором, но он никогда не тренировался в студии, так что сборка этого танца за пару дней просто взорвала мою голову. Он прекрасно знал, что я пытаюсь сделать, и рискнул попробовать что-то новое за такое короткое время", — написал Грег у себя в Инстаграме.

Также владелец собственной школы танцев Chapkis Dance, которая является одной из самых мощных и крупнейших в Америке, похвалил работу и партнершу Войтенко, Роксолану Маланчук: "Этот танец был бы невозможен без вашего участия. Вы великолепный танцор/хореограф, и я не могу дождаться, когда снова поработаю с вами, надеюсь, очень скоро".

Грег Чапкис поблагодарил за то, что ребята посвятили этот танец его отцу и пожелал паре удачи в оставшейся части сезона.

Напомним, что в третьем выпуске "Танцев со звездами" танцоры показали номер, который был посвящен Григорию Чапкису. Организаторам удалось ненадолго "оживить" легенду, которая станцевала на паркете в последний раз.