"Подумав, що був танцюристом": Грег Чапкіс розповів про роботу з Войтенко на "Танцях з зірками"

Син покійного Григорія Чапкіса похвалив танцювальні здібності одного із учасників шоу

Цієї неділі, 10 жовтня, на телеканалі "1+1" відбувся шостий прямий ефір популярного шоу "Танці з зірками". Несподівано для всіх п’ятий сезон проекту покинули любимчики глядачів — пара Ліда Лі і Олексій Базела, які на цьому тижні потрапили в зону ризику.

Відкривав вечір "Танців" син легендарного судді проекту Григорія Чапкіса — Грег Чапкіс, який прилетів з США, де вже 20 років живе і працює. Нагадаємо, що у віці 91 року Чапкіс-старший пішов з життя в червні 2021 року.

Грег Чапкіс поставив номер одній із пар проекту, Костянтину Войтенку і Роксолани Маланчук, який присвятили свій фрістайл покійному Чапкісу.

"Чесно кажучи, я до сих пір не можу повірити, що це тільки що сталося, але цей танець було так весело створювати з цією красивою і суперталановитого парою. Спочатку я подумав , що Костя Войтенко був танцюристом, але він ніколи не тренувався в студії, так що збірка цього танцю за пару днів просто підірвала мою голову. Він прекрасно знав, що я намагаюся зробити, і ризикнув спробувати щось нове за такий короткий час ", — написав Грег у себе в Інстаграмі.

Також власник школи танців Chapkis Dance, яка є однією з найпотужніших і найбільших в Америці, похвалив роботу і партнерку Войтенка, Роксолану Маланчук: "Цей танець був би неможливий без вашої участі. Ви чудовий танцюрист/хореограф, і я не можу дочекатися, коли знову попрацюю з вами, сподіваюся, дуже скоро".

Грег Чапкіс подякував за те, що пара присвятила цей танець його батькові і побажав парі удачі в сезоні.

Нагадаємо, що в третьому випуску "Танців з зірками" танцюристи показали номер, який був присвячений Григорію Чапкісу. Організаторам вдалося ненадовго "оживити" легенду, яка станцювала на паркеті в останній раз.