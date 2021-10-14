Укр

С Днем защитников и защитниц Украины: поздравительные открытки для мужчин и женщин

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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С Днем защитников и защитниц Украины!
С Днем защитников и защитниц Украины!

Поздравьте 14 октября защитников и защитниц, которые стоят на страже границ и суверинитета Украины.

Уже сегодня, 14 октября, мы будем отмечать важный государственный праздник — День защитников и защитниц Украины. В честь праздника 14 октября объявлено в стране официальным выходным днем.

Дата празднования Дня защитника 14 октября была установлена в 2014-м году. В этот день также отмечается День украинского казачества и день основания Украинской повстанческой армии, что и стало причной выбора такой даты.

Кого поздравляют на День защитников и защитниц Украины

14 июля 2021 года День защитника отечества в Украине переименовали в День защитников и защитниц Украины ради соблюдения гендерного равенства. В этот день принято поздравлять как мужчин так и женщин, которые служили или служат в рядах ВСУ.

Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины

Поздравляем наших храбрых мужчин и женщин с Днем защитников и защитниц Украины! Пока вы стоите на страже границ и суверенитета нашего государства мы спокойны. Молимся за вас, воины Украины!

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С днем защитников и защитниц Украины!. Пусть служба будет спокойной, мирной, а жизнь — яркой, длинной, а в доме царит тепло, уют и любовь. Поздравляю с вашим праздником!

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Поздравляю с 14 октября — Днем защитников и защитниц Украины! Желаю силы духа и мужества! Благодаря вашей храбрости и бесстрашию мы можем счастливо и спокойно жить. Слава Украине! Слава нашим воинам!

Открытки с Днем защитников и защитниц Украины

Открытки с Днем защитников и защитниц Украины
Открытки с Днем защитников и защитниц Украины
Открытки с Днем защитников и защитниц Украины
Открытки с Днем защитников и защитниц Украины
Открытки с Днем защитников и защитниц Украины
Открытки с Днем защитников и защитниц Украины
Открытки с Днем защитников и защитниц Украины
Открытки с Днем защитников и защитниц Украины
Открытки с Днем защитников и защитниц Украины
Открытки с Днем защитников и защитниц Украины
Открытки с Днем защитников и защитниц Украины
Открытки с Днем защитников и защитниц Украины

Ранее "Телеграф" публиковал программу мероприятий в разных городах Украины ко Дню защитников и защитниц. Так, одним из самых массовых мероприятий 14 октября станет "Марш славы УПА", который пройдет в центре Киева.

Теги:
#Праздник #14 октября #День защитника Украины #День защитников и защитниц Украины
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