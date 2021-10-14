З Днем захисників і захисниць України: вітальні листівки для чоловіків і жінок

Привітайте 14 жовтня захисників і захисниць, які стоять на сторожі кордонів і суверинитета України.

Уже сьогодні, 14 жовтня, ми будемо відзначати державне свято — День захисників і захисниць України. На честь свята 14 жовтня оголошено в країні офіційним вихідним днем.

Дата святкування Дня захисника 14 жовтня була встановлена у 2014-му році. В цей день також відзначається День українського козацтва та день заснування Української повстанської армії, що і стало причиною вибору такої дати.

Кого вітають на День захисників і захисниць України

14 липня 2021 року День захисника вітчизни в Україні перейменували в День захисників і захисниць України заради дотримання гендерної рівності. У цей день прийнято вітати як чоловіків так і жінок, які служили або служать в лавах ЗСУ.

Привітання з Днем захисників і захисниць України

Вітаємо наших хоробрих чоловіків і жінок з Днем захисників і захисниць України! Поки ви стоїте на сторожі кордонів і суверенітету нашої держави ми спокійні. Молимося за вас, воїни України!

***

З днем захисників і захисниць України! Нехай служба буде спокійною, мирною, а життя — яскравим, довгим, а в домі панує тепло, затишок і любов. Вітаю з вашим святом!

Читайте також: Категорія Lifestyle Красиві привітання з Днем захисника України українською мовою День захисника і захисниць України відзначаємо 14 жовтня.

***

Вітаю з 14 жовтня — Днем захисників і захисниць України! Бажаю сили духу і мужності! Завдяки вашій хоробрості і безстрашності ми можемо щасливо і спокійно жити. Слава Україні! Слава нашим воїнам!

Листівки до Дня захисників і захисниць України

Листівки до Дня захисників і захисниць України

Листівки до Дня захисників і захисниць України

Листівки до Дня захисників і захисниць України

Листівки до Дня захисників і захисниць України

Листівки до Дня захисників і захисниць України

Листівки до Дня захисників і захисниць України

Раніше "Телеграф" публікував програму заходів в різних містах України до Дня захисників і захисниць. Так, одним з наймасовіших заходів 14 жовтня стане "Марш слави УПА", який пройде в центрі Києва.