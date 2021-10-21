Хэллоуин 2021: пошаговые варианты макияжа на праздник для ребенка (фото)
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Если у вас нет идей какой макияж сделать на Хэллоуин или вы не знаете с чего начать, то вы можете посмотреть интересные идеи на "Телеграфе".
Близится самый "страшный" праздник в году — Хэллоуин (Halloween, All Hallowsʼ Eve или All Saintsʼ Eve). Канун Дня всех Святых отмечается каждый год в ночь с 31 октября на 1 ноября.
Считается, что в этот день вся нечисть выходит "на прогулку", поэтому в этот день многие наряжаются в различные костюмы и делают соответственный макияж.
Особенно этот праздник любят дети. Они так и ждут, как бы перевоплотиться в какого-то призрака или вампира, надев ужасающий костюм и разукрасив лицо в такой же грим.
И если детки постарше самостоятельно могут сделать себе макияж, то ребятам помладше понадобиться помощь родителей. И конечно же всем им нужна будет помощь в выборе яркого гримма, и желательно с пошаговой инструкцией.
"Телеграф" предлагает Вам простые варианты детского грима на Хэллоуин. Чтобы сделать такой макияж Вам понадобиться либо специальная краска для лица, либо "мамина" косметичка. Смотрите фото и выбирайте тот образ, который понравится вам больше всего!
Животные
Это одна из самых любимых тематик для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Вампиры
Ну какой же праздник нечисти без вампиров.
Ведьмы
Супергерои и персонажи из мультфильмов/фильмов
Ангелы и чертята
Для ангелочка особого макияжа и не нужно. Можно лишь добавить серебристых теней и розовых румян.
Зомби
Куклы и клоуны
Ранее "Телеграф" писал, как красиво украсить свой дом на Хэллоуин и сделать тематические поделки своими руками, а также, как правильно сделать фонарь из тыквы.
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