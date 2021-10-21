Рус

Хелловін 2021: покрокові варіанти макіяжу на свято для дитини (фото)

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
14
Прості ідеї "жахливого" макіяжу для дітей Новина оновлена 21 жовтня 2021, 21:14
Прості ідеї "жахливого" макіяжу для дітей

Якщо у вас немає ідей який макіяж зробити на Хелловін або ви не знаєте з чого почати, то ви можете подивитися цікаві ідеї на "Телеграфі".

Наближається "найстрашніший" свято в році — Хелловін (Halloween, All Hallows’ Eve або All Saints’ Eve). Переддень Дня всіх Святих відзначається щороку в ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

Вважається, що в цей день вся нечисть виходить "на прогулянку", тому в цей день багато людей вбираються в різні костюми і роблять відповідний макіяж.

Особливо це свято люблять діти. Вони так і чекають, як би перевтілитися в якогось привида або вампіра, вдягнувши страхітливий костюм і прикрасивши лице таким же гримом.

І якщо дітки старші самостійно можуть зробити собі макіяж, то діткам молодшим знадобитися допомога батьків. І звичайно ж всім їм потрібна буде допомога у виборі яскравого грима, і бажано з покроковою інструкцією.

"Телеграф" пропонує Вам прості варіанти дитячого гриму на Хелловін. Щоб зробити такий макіяж Вам знадобитися або спеціальна фарба для обличчя, або "мамина" косметичка. Дивіться фото і вибирайте той образ, який сподобається вам найбільше!

Тварини

Це одна з найулюбленіших тематик для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Вампіри

Ну яке ж свято нечисті без вампірів.

Відьми

Супергерої і персонажі з мультфільмів/фільмів

Ангели і чортята

Для янголятка особливого макіяжу і не потрібно. Можна лише додати сріблястих тіней і рожевих рум’ян.

Зомбі

Ляльки і клоуни

Раніше "Телеграф" писав, як красиво прикрасити свій будинок на Хеллоуїн і зробити тематичні вироби своїми руками, а також, як правильно зробити ліхтар з гарбуза.

Теги:
#Свято #Макіяж #Хеллоуїн #Грим
Ситуація з коронавірусом у регіонах
Україна
Україна переходить в "червону зону": що відбувається в регіонах (оновлюється)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ситуація з коронавірусом у регіонах
Україна переходить в "червону зону": що відбувається в регіонах (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Мер Києва Віталій Кличко
Кличку вже знайшли заміну на посаді голови КМДА — джерело
Дата публікації
Категорія
Щепитися від коронавірусу потрібно, в першу чергу, людям з хронічними хворобами. Чутки про зворотнє — міф
Як "вижити" в карантин без ковід-сертифікату і кому точно не можна вакцинуватися: відповідь МОЗ
Дата публікації
Категорія
Тепло триватиме до кінця тижня, але не у всіх областях
На українців чекає аномально тепла погода: як довго триватиме "бабине літо"
Дата публікації
Категорія
Перевірка документів на вокзалі в Києві.
В Україні почали перевіряти сертифікати перед поїздками: як це виглядає (фото)