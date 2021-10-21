Хелловін 2021: покрокові варіанти макіяжу на свято для дитини (фото)

Якщо у вас немає ідей який макіяж зробити на Хелловін або ви не знаєте з чого почати, то ви можете подивитися цікаві ідеї на "Телеграфі".

Наближається "найстрашніший" свято в році — Хелловін (Halloween, All Hallows’ Eve або All Saints’ Eve). Переддень Дня всіх Святих відзначається щороку в ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

Вважається, що в цей день вся нечисть виходить "на прогулянку", тому в цей день багато людей вбираються в різні костюми і роблять відповідний макіяж.

Особливо це свято люблять діти. Вони так і чекають, як би перевтілитися в якогось привида або вампіра, вдягнувши страхітливий костюм і прикрасивши лице таким же гримом.

І якщо дітки старші самостійно можуть зробити собі макіяж, то діткам молодшим знадобитися допомога батьків. І звичайно ж всім їм потрібна буде допомога у виборі яскравого грима, і бажано з покроковою інструкцією.

"Телеграф" пропонує Вам прості варіанти дитячого гриму на Хелловін. Щоб зробити такий макіяж Вам знадобитися або спеціальна фарба для обличчя, або "мамина" косметичка. Дивіться фото і вибирайте той образ, який сподобається вам найбільше!

Тварини

Це одна з найулюбленіших тематик для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Вампіри

Ну яке ж свято нечисті без вампірів.

Відьми

Супергерої і персонажі з мультфільмів/фільмів

Ангели і чортята

Для янголятка особливого макіяжу і не потрібно. Можна лише додати сріблястих тіней і рожевих рум’ян.

Зомбі

Ляльки і клоуни

Раніше "Телеграф" писав, як красиво прикрасити свій будинок на Хеллоуїн і зробити тематичні вироби своїми руками, а також, як правильно зробити ліхтар з гарбуза.