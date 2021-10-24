Укр

Алек Болдуин побывал на закрытом прощании с застреленной им украинкой — СМИ

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Служба проходила в штате Нью-Мехико Новость обновлена 24 октября 2021, 08:19
Служба проходила в штате Нью-Мехико

Публичное прощание с усопшей назначено на воскресенье, 24 октября

В пятницу вечером родные застреленной на съемках операторши украинского происхождения Галины Хатчинс провели закрытую церемонию прощания с погибшей. Сообщается, что на мемориальном мероприятии присутствовал и актер Алек Болдуин, который стал виновником её смерти.

Такую информацию опубликовал New York Post.

Сообщается, что церемония была частной и проходила в городе Санта-Фе, штат Нью-Мексико. На ней присутствовали родные Хатчинс, в том числе её муж и сын.

Однако это не последнее прощание с Галиной Хатчинс, которое состоится в США. В воскресенье, 24 октября, около 600 членов Международной гильдии кинематографистов планируют устроить церемонию в честь Хатчинс — чтобы отдать честь её памяти.

Отметим, что Алек Болдуин, из-за выстрела которого и погибла Хатчинс, активно сотрудничает с полицейскими, предоставляя им всю необходимую информацию. Также, по его словам, он тесно общается с семьей покойной, будучи готовым помочь с любым вопросом.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что патроны в пистолете, которым пользовался Алек Болдуин на съемках, по каким-то причинам были боевыми, а не холостыми. Кто вручил это оружие актеру, читайте в нашем материале.

Теги:
#Алек Болдуин #Похороны #Выстрел #Галина Хатчинс
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