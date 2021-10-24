Алек Болдвін побував на закритому прощанні із застреленою ним українкою — ЗМІ

Публічне прощання з покійною призначено на неділю, 24 жовтня

У п’ятницю ввечері рідні застреленої на зйомках операторки українського походження Галини Хатчинс провели закриту церемонію прощання із загиблою. Повідомляється, що на меморіальному заході був присутній і актор Алек Болдвін, який став винуватцем її смерті.

Таку інформацію опублікував New York Post.

Повідомляється, що церемонія була приватною і проходила в місті Санта-Фе, штат Нью-Мексико. На ній були присутні рідні Хатчинс, в тому числі її чоловік і син.

Однак це не останнє прощання з Галиною Хатчинс, яке відбудеться в США. У неділю, 24 жовтня, близько 600 членів Міжнародної гільдії кінематографістів планують влаштувати церемонію на честь Хатчинс — щоб віддати честь її пам’яті.

Зазначимо, що Алек Болдвін, через постріл якого і загинула Хатчинс, активно співпрацює з поліцейськими, надаючи їм всю необхідну інформацію. Також, за його словами, він тісно спілкується з сім’єю покійної, будучи готовим допомогти з будь-яким питанням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що патрони в пістолеті, яким користувався Алек Болдуін на зйомках, з якихось причин були бойовими, а не холостими. Хто вручив цю зброю акторові, читайте в нашому матеріалі.