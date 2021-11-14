Укр

Прогноз Таро на неделю: одним карты предрекают приятное известие, другим - болезненные разрывы

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Одна из этих карт подскажет, что ждёт Вас на этой неделе
Одна из этих карт подскажет, что ждёт Вас на этой неделе

На этой неделе трактовка карт неоднозначна

Третья неделя ноября принесет многим людям тяжелые испытания и неприятные новости, и лишь для некоторых приготовила маленькие сюрпризы, — возможно, виной этому коридор затмений, который начинается 19 ноября.

"Телеграф" составил прогноз Таро, чего ждать с 15 по 21 ноября включительно.

Сейчас просим Вас отключить голову и одной только силой интуиции выбрать одну из трех карт на картинке ниже:

Выбирайте не задумываясь
Выбирайте не задумываясь

Теперь посмотрите, что за карта скрывалась под выбранной рубашкой:

Те же карты лицевой стороной
Те же карты лицевой стороной

А теперь мы расскажем, что значит каждая из трех карт.

Паж Кубков

На этой карте молодой невинный парень стоит на побережье и смотрит на рыбку, которая выглядывает из кубка. Его будто бы просят об услуге, при этом, он чувствует себя связанным с просящим.

У карты может быть ряд самых разных значений, но все они имеют положительный смысл. Возможно, Вы получите приятное неожиданное известие вплоть до новости о помолвке, или придет идея решения, которая давно была Вам нужна.

Еще одно значение, — что Ваши природные таланты в гуманитарных науках, артистизме или творчестве смогут принести богатые плоды, если Вы приложите к ним усилия.

Тройка Кубков (Владыка Изобилия)

На карте изображены три девушки, которые танцуют и будто бы поят друг друга из чаш. В обычном значении она предвещает "счастливый конец" — выздоровление от болезни, успешное завершение большого дела, помолвку, появление любимого человека и т.д.

Но в нашем случае карта выпала перевернутой, что значит "несчастливый конец".

Любовная связь может оборваться от избытка чувств, могут начаться проблемы со здоровьем из-за дурных привычек, в отношениях может появиться "третий лишний" или же за спиной начнут ходить слухи, — в любом случае, Вам следует поберечь себя на этой неделе.

Повешенный

Эта карта мистическим образом выпадает третьей уже вторую неделю подряд. Несмотря на мрачное название, в ней глубокий смысл, — на ней запечатлен человек, подвешенный за ноги, но живой, который полностью отрекся от чего-то меньшего для большего блага, стал мудрее, но ради этого приостановил свою жизнь.

Если Вы выбрали эту карту, на этой неделе у Вас могут измениться ценности или случиться перемены в жизни. В любом случае, не бойтесь и просто верьте, что все будет так, как предназначено, и только к лучшему.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким четырем знакам Зодиака 2022 год Черного Тигра принесет приятные неожиданности.

Теги:
#Прогноз Таро
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