Прогноз Таро на неделю: одним карты предрекают приятное известие, другим - болезненные разрывы

На этой неделе трактовка карт неоднозначна

Третья неделя ноября принесет многим людям тяжелые испытания и неприятные новости, и лишь для некоторых приготовила маленькие сюрпризы, — возможно, виной этому коридор затмений, который начинается 19 ноября.

"Телеграф" составил прогноз Таро, чего ждать с 15 по 21 ноября включительно.

Сейчас просим Вас отключить голову и одной только силой интуиции выбрать одну из трех карт на картинке ниже:

Выбирайте не задумываясь

Теперь посмотрите, что за карта скрывалась под выбранной рубашкой:

Те же карты лицевой стороной

А теперь мы расскажем, что значит каждая из трех карт.

Паж Кубков

На этой карте молодой невинный парень стоит на побережье и смотрит на рыбку, которая выглядывает из кубка. Его будто бы просят об услуге, при этом, он чувствует себя связанным с просящим.

У карты может быть ряд самых разных значений, но все они имеют положительный смысл. Возможно, Вы получите приятное неожиданное известие вплоть до новости о помолвке, или придет идея решения, которая давно была Вам нужна.

Еще одно значение, — что Ваши природные таланты в гуманитарных науках, артистизме или творчестве смогут принести богатые плоды, если Вы приложите к ним усилия.

Тройка Кубков (Владыка Изобилия)

На карте изображены три девушки, которые танцуют и будто бы поят друг друга из чаш. В обычном значении она предвещает "счастливый конец" — выздоровление от болезни, успешное завершение большого дела, помолвку, появление любимого человека и т.д.

Но в нашем случае карта выпала перевернутой, что значит "несчастливый конец".

Любовная связь может оборваться от избытка чувств, могут начаться проблемы со здоровьем из-за дурных привычек, в отношениях может появиться "третий лишний" или же за спиной начнут ходить слухи, — в любом случае, Вам следует поберечь себя на этой неделе.

Повешенный

Эта карта мистическим образом выпадает третьей уже вторую неделю подряд. Несмотря на мрачное название, в ней глубокий смысл, — на ней запечатлен человек, подвешенный за ноги, но живой, который полностью отрекся от чего-то меньшего для большего блага, стал мудрее, но ради этого приостановил свою жизнь.

Если Вы выбрали эту карту, на этой неделе у Вас могут измениться ценности или случиться перемены в жизни. В любом случае, не бойтесь и просто верьте, что все будет так, как предназначено, и только к лучшему.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким четырем знакам Зодиака 2022 год Черного Тигра принесет приятные неожиданности.