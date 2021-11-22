Укр

Кормят через зонд: появились новые данные о состоянии Марины Хлебниковой

Автор
Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Автор
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Марину Хлебникову сняли с ИВЛ Новость обновлена 22 ноября 2021, 11:30
Марину Хлебникову сняли с ИВЛ

В больнице певице сделали анализ на коронавирус – результат отрицательный

У российской певицы Марины Хлебниковой, в квартире которой произошел пожар, на месте ожогов начало развиваться заражение. В результате, температура тела российской знаменитости поднялась почти до 39 градусов.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что Хлебникову сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но она остается в медикаментозной коме. Медики НИИ имени Склифосовского рассказали, что кормят ее через зонд.

Также известно, что в больнице проводят интенсивную антибактериальную терапию, а друзья Марины Хлебниковой в соцсетях собирают плазму крови и просят сдавать любую группу.

Напомним, во время пожара у Марины Хлебниковой сильно обгорело лицо и сгорели волосы – медикам пришлось опрашивать родственников, чтобы понять, что к ним попала известная певица. Также у нее сильные ожоги кистей рук, груди, живота и бедер.

После пожара жилье Марины Хлебниковой больше напоминает пепелище – окна в квартире выбиты, вещи разбросаны, а все поверхности в черной копоти. Спасатели установили, что причиной пожара стала неосторожность во время курения.

Кроме самой знаменитости во время пожара в ее квартире также был мужчина.

Отметим, Марина Хлебникова является известной российской певицей. Многим она знакома благодаря песне "Чашка кофию", которая принесла артистке популярность в 1997 году. 

Теги:
#Пожар #Больница #Марина Хлебникова #ИВЛ
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