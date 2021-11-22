Годують через зонд: з’явилися нові дані про стан Марини Хлєбнікової

У лікарні співачці зробили аналіз на коронавірус – результат негативний

У російської співачки Марини Хлєбнікової, у квартирі якої сталася пожежа, на місці опіків почало розвиватися зараження. В результаті температура тіла російської знаменитості піднялася майже до 39 градусів.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Повідомляється, що Хлєбнікова була знята з апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ), але вона залишається в медикаментозній комі. Медики НДІ імені Скліфосовського розповіли, що годують її через зонд.

Також відомо, що у лікарні проводять інтенсивну антибактеріальну терапію, а друзі Марини Хлєбнікової у соцмережах збирають плазму крові та просять здавати будь-яку групу.

Нагадаємо, під час пожежі у Марини Хлєбнікової сильно обгоріло обличчя та згоріло волосся – медикам довелося опитувати родичів, щоб зрозуміти, що до них потрапила відома співачка. Також у неї сильні опіки кистей рук, грудей, живота та стегон.

Після пожежі житло Марини Хлєбникової більше нагадує згарище – вікна у квартирі вибиті, речі розкидані, а всі поверхні у чорній кіптяві. Рятувальники встановили, що причиною пожежі стала необережність під час куріння.

Крім самої знаменитості під час пожежі у її квартирі також був чоловік.

Зазначимо, Марина Хлєбнікова є відомою російською співачкою. Багатьом вона знайома завдяки пісні "Чашка кофію", яка принесла артистці популярність у 1997 році.