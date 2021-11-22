Невеста капитана NaVi Лика LiQueen после секс-скандала снялась полуобнаженной (фото)

Девушка сопровождает откровенные фотографии стихами о любви

Невеста капитана украинской киберспортивной команды "NaVi" Кирилла Boombl4 Михайлова Анжелика "LiQueen" Езиева, которая якобы ранее работала порноактрисой и занималась проституцией, опубликовала новую порцию довольно откровенных фото.

Снимки появились на странице девушки в Instagram.

Анжелика Езиева в Instagram

Фото в полуобнаженном виде девушка сопровождает стихами.

Фото Анжелики "LiQueen" Езиевой в Instagram

Отметим, по данным Telegram-канала Yobajur, девушка, вероятно, работала в секс-индустрии в период с 2018 по 2021 год. Интернет-пользователи отмечают, что она очень похожа на актрису под псевдонимом Maniac Alisa – ее узнали по родинке на шее и татуировке на руке. Правда, сейчас у LiQueen другой цвет волос, а также изменился объем губ.

Напомним, это не первая порция откровенных фото Анжелики Езиевой после скандала. Недавно она уже опубликовала пикантные фото в своем Instagram. Тогда она написала: "Мой вам совет: не будьте скромными, на вас и так всем по**й, а вы ещё и скромные)) любите и наслаждайтесь жизнью".

Также "Телеграф" рассказывал, в каких именно фильмах снималась девушка.

Отметим, информация о прошлом Анжелики "LiQueen" Езиевой появилась после того, как капитан украинской команды "NaVi" Кирилл Boombl4 Михайлов предложил ей выйти за него замуж.