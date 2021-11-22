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Наречена капітана NaVi Ліка LiQueen після секс-скандалу знялася напівоголеною (фото)

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
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Автор
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Дівчина публікує у себе в соцмережах провокативні фото Новина оновлена 22 листопада 2021, 12:51
Дівчина публікує у себе в соцмережах провокативні фото

Дівчина супроводжує відверті фотографії віршами про кохання

Наречена капітана української кіберспортивної команди "NaVi" Кирила Boombl4 Михайлова Анжеліка "LiQueen" Єзієва, яка нібито раніше працювала порноактрисою та займалася проституцією, опублікувала нову порцію доволі відвертих фото.

Знімки з’явилися на сторінці дівчини в Instagram.

Анжеліка Єзієва в Instagram
Анжеліка Єзієва в Instagram

Фото у напівоголеному вигляді дівчина супроводжує віршами.

Фото Анжеліки "LiQueen" Єзієвої в Instagram
Фото Анжеліки "LiQueen" Єзієвої в Instagram

Зазначимо, за даними Telegram-каналу Yobajur, Анжеліки Єзієва, ймовірно, працювала у секс-індустрії у період з 2018 по 2021 рік. Інтернет-користувачі зазначають, що вона дуже схожа на актрису під псевдонімом Maniac Alisa – її впізнали родимкою на шиї та татуюванні на руці. Щоправда, зараз дівчина має інший колір волосся, а також змінився обсяг губ.

Нагадаємо, це не перша порція відвертих фото LiQueen після скандалу. Нещодавно вона вже опублікувала пікантні фото у своєму Instagram. Тоді вона написала: "Моя вам порада: не будьте скромними, на вас і так усім по**й, а ви ще й скромні)) любіть і насолоджуйтесь життям".

Також "Телеграф" розповідав, у яких саме фільмах знімалася дівчина.

Зазначимо, інформація про минуле Анжеліки "LiQueen" Єзієвої з’явилася після того, як капітан української команди "NaVi" Кирило Boombl4 Михайлов запропонував їй вийти за нього заміж.

Теги:
#Navi #Анжеліка Єзієва
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